Αγίου Πνεύματος: Κανονικά θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά – Κλειστές τράπεζες, δημόσιο

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα γιορτή του Αγίου Πνεύματος, τα σούπερ μάρκετ καθώς και τα εμπορικά καταστήματα ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως κάθε χρόνο η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, θα εφαρμοστεί με διαφορετικό καθεστώς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Και αυτό επειδή η συγκεκριμένη εορτή δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, πολλοί εργαζόμενοι θα απέχουν από την εργασία τους βάσει συλλογικών συμβάσεων, εσωτερικών κανονισμών ή καθιερωμένης επιχειρησιακής πρακτικής.

Έτσι, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και φροντιστήρια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τα περισσότερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, με κάποιες εξαιρέσεις σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό με βάση τον συνηθισμένο προγραμματισμό τους, ενώ τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν κανονικά.

Πάντως σε ορισμένες περιοχές ισχύουν ειδικές τοπικές ρυθμίσεις ή διατηρούνται έθιμα που διαφοροποιούν το καθεστώς λειτουργίας της αγοράς.