MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας – Το συγκινητικό “αντίο” της μητέρας της

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη, Κέλλυ Καμπάκη, αποχαιρέτησε έναν από τους ανθρώπους που είχαν λάβει μόσχευμα από την κόρη της.

«Θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει», έγραψε σε ανάρτησή της στα social media η μητέρα της Έμμας.

Ο άνδρας στον οποίο είχε μεταμοσχευθεί το ήπαρ της νεαρής Χανιώτισσας, που είχε χάσει τη ζωή της σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, έφυγε από τη ζωή τρία χρόνια μετά τη μεταμόσχευση.

Τα στοιχεία του δεν δημοσιοποιούνται, όμως η μητέρα της Έμμας τον αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση, καθώς, όπως ανέφερε, είχε πάνω του «κάτι δικό της, κάτι πολύτιμο».

Σημειώνεται πως η Έμμα, με τον θάνατό της, είχε χαρίσει ζωή σε συνολικά επτά ανθρώπους μέσω της δωρεάς οργάνων.

Η ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη:

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου…

Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό… τον έκανε οικογένεια!

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει..

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!».

Έμμα Καρυωτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα πρόταση εκεχειρίας, με αυστηρότερους όρους – Τι λέει για πυρηνικά και Στενό του Ορμούζ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν από μεγάλο κυματισμό που προκάλεσε ταχύπλοο στην Ζάκυνθο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Φωτιά στον Ασπρόπυργο – Σε εξέλιξη η κατάσβεση από την Πυροσβεστική

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ο Σάκης Ρουβάς γυμνάζεται ακούγοντας “Θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά” – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ρουκέτες της Χεζμπολάχ πέφτουν σε παραλία στο βόρειο Ισραήλ: Λουόμενοι τρέχουν στα καταφύγια – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Τέρενς Κουίκ: Πικραίνομαι που έχασα χρόνο από το μεγάλωμα των παιδιών μου, είχα παντρευτεί τη δημοσιογραφία