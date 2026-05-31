Άρσεναλ: Η παρέλαση των πρωταθλητών Αγγλίας στους δρόμους του Λονδίνου – Δείτε βίντεο

Λίγες ώρες μετά από την ήττα στον τελικό του Champions League της Βουδαπέστης, η αποστολή της Άρσεναλ επέστρεψε στο Λονδίνο και φόρεσε τα καλά της για να παρελάσει στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Υπενθυμίζεται πως οι «Κανονιέρηδες» πριν από μια εβδομάδα στέφτηκαν πρωταθλητές στην Premier League για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, δηλαδή μετά το 2004 όπου και είχαν κατακτήσει την κούπα αήττητοι.

Ο τελικός του Champions League δεν τους επέτρεψε να γιορτάσουν την επιτυχία την περασμένη εβδομάδα και όλοι ήλπιζαν αυτό να γίνει σήμερα Κυριακή, με δύο κούπες πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο.

Τελικά η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα γιόρτασε το πρωτάθλημα και της ξέφυγε το Champions League, αν και ολοκλήρωσε αήττητη τη σεζόν.

🚨| The Champions of England storm the streets of London. 🏆🚍✨🔴⚪



📹 @PeakSxnti pic.twitter.com/TyqmGvTNzs — FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) May 31, 2026

