Αντώνης Κρόμπας: Έχει “αφυδατωθεί” εντελώς η τηλεόραση και δη η κωμωδία λόγω της πολιτικοκορεκτίλας

Ο Αντώνης Κρόμπας έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για την πολιτική ορθότητα και για την… αφυδάτωση που αυτή έχει πλέον φέρει στην τηλεόραση.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη, το πρωινό της Κυριακής, στην ΕΡΤ. Ο Αντώνης Κρόμπας τόνισε ότι η πολιτική ορθότητα έχει αλλάξει τα δεδομένα στην τηλεόραση και την κωμωδία.

«Έχει αφυδατωθεί εντελώς η τηλεόραση και δη η κωμωδία λόγω αυτής της πολιτικοκορεκτίλας, να το πω έτσι, η οποία έχει αφαιμάξει κάθε διάθεση σάτιρας και αυτοσαρκασμού. Αλλά στο θέατρο τα πράγματα είναι λίγο πιο ανοιχτά, ευτυχώς, λίγο πιο ελεύθερα για την ώρα και θεωρώ ότι ήδη έχει αρχίσει μια μεταστροφή αυτού του κλίματος» επισήμανε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός.

«Στην Αμερική έχει ήδη ξεκινήσει και έχει φτάσει, εννοώ όλη αυτή η αμφισβήτηση της political correct κατάστασης. Που δεν μπορούμε να πούμε ότι “είσαι χοντρός”, ας πούμε, γιατί προσβάλλει ή “είσαι καράφλας”. Αφού είσαι όμως καράφλας, τι θα γίνει;», ανέφερε στη συνέχεια ο Αντώνης Κρόμπας.

«Σε σίριαλ, τώρα, δεν μπορείς να πεις “θα σε σκοτώσω ρε” πάνω στην κωμωδία. Γιατί “είναι ευθεία προσβολή κατά της ζωής σου”. Αστεία πράγματα΄. Εκεί πέρα είναι που αφυδατώνεται πια η κωμωδία και δεν είμαστε σεβαστικοί αλλά είμαστε σοβαροφανείς και ηθικοψεύτες», πρόσθεσε ο Αντώνης Κρόμπας.