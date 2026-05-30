Marcia Cross: Πώς είναι στα 64 της η Νοικοκυρά σε Απόγνωση – Η σπάνια selfie

Η Marcia Cross έκανε μια σπάνια… διαδικτυακή εμφάνιση, αφού ανέβασε μία selfie στο Instagram. Η ηθοποιός δεν εμφανίζεται συχνά στα social media, καθώς τα τελευταία χρόνια εργάζεται λιγότερο. Η Cross ποζάρει μέσα σε αεροσκάφος καθώς ετοιμάζεται για την πτήση της, όπου τη βλέπουμε να φοράει ένα καπέλο και γυαλιά μυωπίας. Ακόμη και στα 64 της χρόνια διατηρεί τη γοητεία της και δείχνει πως έχει εξαιρετική σχέση με τον χρόνο.

Η κοκκινομάλλα καλλονή βρέθηκε σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000.



Ξεκίνησε την καριέρα της σε σαπουνόπερες όπως The Edge of Night, Another World και One Life to Live, πριν αποκτήσει ρόλο στην prime-time σαπουνόπερα Knots Landing.

Η μεγάλη της επιτυχία ήρθε όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο της πανούργας γιατρού Kimberly Shaw στο Melrose Place. Συμμετείχε στη σειρά από το 1992 έως το 1997, έχοντας σκηνές με τη Heather Locklear και τον Jack Wagner.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ακόμη μία τεράστια επιτυχία, το Desperate Housewives, μαζί με τις Teri Hatcher και Eva Longoria, όπου υποδύθηκε την Bree Van de Kamp από το 2004 έως το 2012.

Η τελευταία της μεγάλη τηλεοπτική δουλειά ήταν το Quantico, όπου υποδύθηκε την πρόεδρο Claire Haas δίπλα στην Priyanka Chopra από το 2015 έως το 2017.

Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Marlborough της Μασαχουσέτης και από μικρή ηλικία ενδιαφέρθηκε για την υποκριτική. Στο σχολείο συμμετείχε σε θεατρική διασκευή του The Witch of Blackbird Pond και ασχολήθηκε με τον χορό.

Ως έφηβη μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει υποκριτική στο διάσημο Juilliard. Έπειτα από μικρούς ρόλους στα The Edge of Night και The Last Days of Frank and Jesse James, υποδύθηκε την Kate Sanders στο One Life to Live.

Ακολούθησαν guest εμφανίσεις σε σειρές όπως Who’s the Boss?, Quantum Leap, Knots Landing και Cheers. Η Cross είχε επίσης έναν μικρό ρόλο στο θρίλερ Bad Influence (1990) με τους Rob Lowe και James Spader.

Έπειτα ήρθε το Melrose Place, όπου μπήκε στο καστ το 1992 ως μια χειριστική γιατρός που εξελίχθηκε σε «super villain», πριν αποχωρήσει στον πέμπτο κύκλο.

Η Cross έχει πει ότι οι ιστορίες του χαρακτήρα της ήταν «τρελές», καθώς περιλάμβαναν από το ότι έκρυβε όγκο στον εγκέφαλο μέχρι το ότι ανατίναξε ένα κτίριο διαμερισμάτων. Εμφανίστηκε επίσης σε κωμικές σειρές όπως Seinfeld, Boy Meets World, Ally McBeal, Spin City και The King of Queens, καθώς και σε δράματα όπως CSI, Strong Medicine, Profiler και Touched by an Angel.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε στις ταινίες Always Say Goodbye (1996), Just Peck (2009) και Bringing Up Bobby (2011). Το 2003 εμφανίστηκε στη σειρά Everwood για μία σεζόν.

Το 2004 πέτυχε άλλη μία μεγάλη επιτυχία όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο της Bree Van de Kamp στο Desperate Housewives. Η σειρά ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σεζόν 2004–2005 και προβλήθηκε για οκτώ χρόνια, έως το 2012.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι το Νοικοκυρές σε Απόγνωση ήταν εξαιρετικό για εκείνη, αλλά ύστερα από αυτό «ταυτοποιήθηκε» με έναν συγκεκριμένο ρόλο και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άλλη μεγάλη τηλεοπτική σειρά.

Το 2023 είπε στο Variety: «Πάντα υπέθετα ότι μετά το Νοικοκυρές σε Απόγνωση θα υπήρχε μια τρίτη πράξη. Δεν έχει συμβεί ακόμη. Αυτό είναι το δίκοπο μαχαίρι του να είσαι “icon”. Όλοι νομίζουν ότι είσαι αυτός ο χαρακτήρας και μέχρι να το ξεχάσουν, δεν είσαι πια στη λίστα κανενός».

Έκανε ένα διάλειμμα δύο ετών και το 2014 η Cross συμπρωταγωνίστησε ως η μητέρα του κεντρικού χαρακτήρα στο κωμικό πιλοτικό επεισόδιο Fatrick, το οποίο όμως δεν προχώρησε.

Αργότερα εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς Law & Order: Special Victims Unit.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στο καστ της σειράς θρίλερ Quantico, όπου υποδύθηκε την πρόεδρο Claire Haas, πρώην υποψήφια αντοπρόεδρος των Δημοκρατικών.

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, είχε σχέση με τον πολύ μεγαλύτερο ηθοποιό Richard Jordan μέχρι τον θάνατό του από όγκο στον εγκέφαλο το 1993. Το 2006 παντρεύτηκε τον χρηματιστή Tom Mahoney, με τον οποίο απέκτησε δίδυμες κόρες.

Στη συνέχεια αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Cross αποκάλυψε ότι βρισκόταν σε ύφεση για οκτώ μήνες ύστερα από θεραπεία για καρκίνο του πρωκτού.

«Βρέθηκα σε μια κατάσταση όπου κανείς δεν θέλει αυτήν τη δουλειά. Κανείς δεν θέλει να το αντιμετωπίσει. Και ήξερα ότι οι άνθρωποι υπέφεραν και ντρέπονταν», είπε σε εκδήλωση του The Atlantic’s People v. Cancer το 2019.

Η Cross δεν έχει εργαστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Είπε επίσης στο Variety πριν από τρία χρόνια ότι η εύρεση δουλειάς μετά τα 60 μπορεί να είναι δύσκολη.

«Βρίσκομαι σε ένα περίεργο σταυροδρόμι: Είμαι ένας απίστευτα ώριμος άνθρωπος και όμως το Hollywood δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Ασχολούμαστε με ζητήματα LGBTQ+, αν και υπάρχει ακόμη δρόμος, μιλάμε για ανθρώπους διαφορετικού χρώματος, αλλά, και το λέω με λύπη, δεν μας αρέσει να βλέπουμε μεγαλύτερες γυναίκες. Ήμασταν γυναίκες 40 χρόνων στο DH και αυτό ήταν μεγάλο θέμα. Τώρα θέλω να βλέπω γυναίκες 60 χρόνων».

Πρόσθεσε: «Το μόνο που πρέπει πάντα να κάνεις είναι να αντέχεις. Να αντέχεις τις δύσκολες στιγμές. Κανείς δεν ήθελε να δουλέψει με τον Van Gogh όταν ζούσε! Δεν είναι κάτι μικρό το να είσαι καλλιτέχνης. Πονάει. Και δεν μπορείς απλώς να το αποκόψεις».

