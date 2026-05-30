Θάνατος 67χρονου στη Θεσσαλονίκη: "Κάναμε χρήση ναρκωτικών, λιποθύμησε και τον χτύπησα για να συνέλθει" λέει ο 38χρονος

Την δική του εκδοχή σχετικά με τον θάνατο του 67χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έδωσε ενώπιον του Εισαγγελέα ο 38χρονος κατηγορούμενος, στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία και υποστηρίζει ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον πρώην πεθερό του. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Κάναμε χρήση ναρκωτικών λιποθύμησε και τον χτύπησα για να συνέλθει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 38χρονος.

Μετά την κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 3η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από όπου αναμένεται να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Υπενθυμίζεται πως ο 67χρονος μεταφέρθηκε αργά χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και σε κρίσιμη κατάσταση, ύστερα από το επεισόδιο που σημειώθηκε στο διαμέρισμα του Ευόσμου. Ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου άφησε την τελευταία του πνοή.

Δολοφονία Θεσσαλονίκη

