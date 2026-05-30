Τίτλοι τέλους για τη Νέα Αριστερά: Αποχωρούν Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος και άλλοι τέσσερις βουλευτές

Τέλος εποχής για τη Νέα Αριστερά, καθώς όπως ήταν αναμενόμενο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει άρδην το πολιτικό σκηνικό της χώρας επηρεάζοντας πρωτίστως -αλλά όχι μόνο- τα κόμματα της Αριστεράς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», επτά από τους έντεκα βουλευτές που απαρτίζουν την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς αναμένεται να αποχωρήσουν την Τρίτη (02/06) από το κόμμα, ενώ παράλληλα το ίδιο θα κάνουν δεκάδες στελέχη του κόμματος.

Την αποχώρησή τους αναμένεται να ανακοινώσουν οι: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Μετά τις εξελίξεις, στη Βουλή θα παραμείνουν ως εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς οι Πέτη Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας και Σία Αναγνωστοπούλου, ωστόσο πλέον δεν θα μπορούν να απαρτίσουν ΚΟ.

Μαζί με τους βουλευτές αποχωρούν και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, γραμματείς Νομαρχιακών Επιτροπών και άλλα στελέχη, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 170 άτομα.

Οι εσωτερικές διαφωνίες είχαν γίνει έντονες εδώ και μήνες, με κορύφωση στο συνέδριο και με την παραίτηση του Αλέξης Χαρίτση από την ηγεσία.