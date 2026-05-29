Θεσσαλονίκη: Viral νεαρός φίλαθλος του ΠΑΟΚ στις Πανελλήνιες: “Ήθελα να ουρλιάξω γιατί έγραψα καλά, όλη την χρονιά ξυνόμουν”

Μαθητής από Λύκειο της Θεσσαλονίκης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την επίδοσή του στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων που διεξήχθησαν την Παρασκευή (29.5.26).

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γιάννης, μαθητής ΓΕΛ της πόλης, εμφανίστηκε μάλιστα με μπλούζα του ΠΑΟΚ και δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από το πρώτο του γραπτό, στο οποίο διαγωνίστηκαν χιλιάδες υποψήφιοι σε όλη τη χώρα.

Όπως ανέφερε, αισθάνεται πως τα πήγε καλύτερα από τις αρχικές του προσδοκίες, σημειώνοντας πως περίμενε να κινηθεί σε πιο χαμηλά επίπεδα, όμως τελικά η επίδοσή του τον άφησε απόλυτα ικανοποιημένο. Μάλιστα, περιέγραψε τη στιγμή της ολοκλήρωσης της εξέτασης ως έντονα συναισθηματική, τονίζοντας πως ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και ενθουσιασμό.

Για το επόμενο μάθημα, τα Μαθηματικά, εμφανίστηκε ακόμη πιο αισιόδοξος, λέγοντας πως τα θεωρεί δυνατό του σημείο και ότι στοχεύει σε υψηλή βαθμολογία, καθώς τα έχει αγαπήσει από μικρός. Όσον αφορά τις σπουδές, αποκάλυψε πως τον ενδιαφέρουν τα Ναυτιλιακά στον Πειραιά, σχολιάζοντας το με χαρακτηριστική ειλικρίνεια.

Τι δήλωσε ο μαθητής-φίλαθλος του ΠΑΟΚ

«Πήγα πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Περίμενα εάν έπεφτε και τίποτα “περίεργο” να γράψω με το ζόρι 10 με 11. Αλλά τώρα νομίζω έχω αγγίξει καλά ποσοστά, καλύτερα από αυτά που έχω γράψει. Επειδή είναι η τελευταία φορά που γράφω έκθεση, μόλις το κατάλαβα ότι έχω τελειώσει είχα ένα τρελό χαμόγελο, τεράστιο μέχρι τα αυτιά. Ήθελα να ουρλιάξω, να τα βγάλω όλα».