Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που επιτέθηκε άγρια σε ηλικιωμένο ζευγάρι για να τους ληστέψει

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη βίαιη επίθεση και απόπειρα ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στην Πάτρα.

Ο κατηγορούμενος πέρασε σήμερα το πρωί την πόρτα του ανακριτή και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κρίθηκε προφυλακιστέος, σύμφωνα με το tempo24.news.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε ισόγεια κατοικία στην οδό Βερμίου, όταν ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι από ανασφάλιστο παράθυρο. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με τον 94χρονο ιδιοκτήτη και την 92χρονη σύζυγό του, στους οποίους φέρεται να επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα απαιτώντας χρήματα και κοσμήματα.

Οι φωνές των ηλικιωμένων τον ανάγκασαν τελικά να εγκαταλείψει άρον άρον το σημείο, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει τη ληστεία. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

