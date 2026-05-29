Σπείρα πουλούσε κλεμμένα αυτοκίνητα σε ανυποψίαστους πολίτες – Πώς δρούσε, η καταγγελία στην Κατερίνη που την ξεσκέπασε

Μετά από πολύμηνη και αναλυτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ταυτοποιήθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην πώληση αυτοκινήτων που είχαν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί από Ελλάδα και εξωτερικό.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 Ελλήνων ηλικίας 36, 25 και 39 ετών, μέλη της εγκληματικής ομάδας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης κλοπής, της απάτης, της πλαστογραφίας και της υπεξαίρεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν δύο θύματα της σπείρας από την Κατερίνη που είχαν αγοράσει κλεμμένα αυτοκίνητα, ανακάλυψαν τί είχε συμβεί και προχώρησαν σε καταγγελία στις Αρχές.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι προαναφερόμενοι άνδρες, ενεργώντας μαζί με συνεργούς τους και δρώντας τουλάχιστον από τα τέλη του 2024 έως και τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την πώληση αυτοκινήτων, μέσω εμπορικής επιχείρησης, τα οποία είχαν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί.

Πώς δρούσε η σπείρα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το ένα από τα μέλη εμφανίζονταν ως νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης εμπορίας αυτοκινήτων, το δεύτερο μέλος είχε τον ρόλο του υπεύθυνου για τις συναλλαγές και πωλήσεις των αυτοκινήτων και το τρίτο μέλος αναλάμβανε την μεταφορά των αυτοκινήτων στην επιχείρηση.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, παραποιούσαν τους αριθμούς πλαισίου από αυτοκίνητα υψηλής εμπορικής αξίας, τα οποία είχαν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί από χώρες του εξωτερικού και την Ελλάδα, κατάρτιζαν πλαστά έγγραφα και στη συνέχεια διέθεταν τα αυτοκίνητα για πώληση είτε στον φυσικό χώρο της επιχείρησης, είτε μέσω ιστοσελίδων.

Σε έρευνα που έγινε στην επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων, που βρίσκεται σε περιοχή της Εύβοιας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 2 είχαν κλαπεί το 2025 από Ελλάδα και Ιταλία και το τρίτο είχε υπεξαιρεθεί το 2025 από την Ιταλία.

Επιπλέον κατασχέθηκαν ακόμα 3 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 2 είχαν πουλήσει σε 2 αγοραστές και τα οποία είχαν κλαπεί από Αττική και Ιταλία. Το τρίτο αυτοκίνητο εντοπίστηκε σε περιοχή της Αττικής, το οποίο είχε υπεξαιρεθεί το 2025 από Ιταλία και έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμα 2 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 άνδρας από την Αλβανία, για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της πλαστογραφίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Στη διερεύνηση της υπόθεσης συνέδραμαν Υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, της Interpol και αλλοδαπών αρμόδιων Αρχών, καθώς και αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας και Παπάγου – Χολαργού.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.