Θεσσαλονίκη: Ερωτικό τρίγωνο πίσω από την δολοφονία 24χρονου στη Χαλάστρα – Η σχέση με τη σύζυγο του δράστη και το κυνηγητό 4 χρόνων

Μια σκοτεινή ιστορία πάθους και τυφλού μίσους, που παραπέμπει σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας τρόμου, βρίσκεται πίσω από την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας του 24χρονου Πακιστανού, η σορός του οποίου εντοπίστηκε ακέφαλη και χωρίς κάτω άκρα, εντός της θαλάσσιας περιοχής του Καλοχωρίου – Χαλάστρας, στη Θεσσαλονίκη.

Το κουβάρι της φρικιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τον Ιούνιο του 2022, όταν ένας ψαράς ήρθε αντιμέτωπος με ένα μακάβριο εύρημα στα νερά του Καλοχωρίου: το ακέφαλο και διαμελισμένο πτώμα ενός άνδρα. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος αλιέας εντόπισε στο βυθό ένα κάτω άκρο, κλεισμένο σε νάιλον τσουβάλι. Οι δράστες το είχαν γεμίσει με τούβλα και τσιμέντο, χρησιμοποιώντας τα ως βαρίδια για να κρατήσουν το άψυχο σώμα για πάντα κρυμμένο στα βάθη του Θερμαϊκού.

Τέσσερα χρόνια μετά την άγρια δολοφονία, οι αστυνομικοί του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση και να ταυτοποιήσουν τους δράστες, με τον βασικό κατηγορούμενο να οδηγείται στη δικαιοσύνη.

Πρόκειται για έναν 37χρονο Πακιστανό, ο οποίος θα απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι άλλοι τρεις ομοεθνείς του που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό αμέσως μετά το έγκλημα.



Το ερωτικό τρίγωνο και το χρονικό του προδιαγραμμένου εγκλήματος

Πίσω από το άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε ότι κρυβόταν ένα απαγορευμένο ειδύλλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το 24χρονο θύμα ήρθε στην Ελλάδα από το Πακιστάν το 2018, στερούμενος νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, οπότε και συνελήφθη. Μετά τη σύλληψή του, ταξίδεψε και διέμεινε στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έως τον Φεβρουάριο του 2020, ενώ στη συνέχεια, από τον Μάρτιο του 2020, δήλωνε ως τόπο διαμονής το Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης. Ήταν άγαμος και δεν είχε στενούς συγγενείς στην Ελλάδα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., το ίδιο έτος έπιασε δουλειά στο εστιατόριο του 37χρονου συλληφθέντα, το οποίο βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλονίκη. Λίγο καιρό αργότερα το θύμα έκανε το μοιραίο, όπως αποδείχθηκε, λάθος, καθώς ερωτεύτηκε και σύναψε δεσμό με τη σύζυγο του δολοφόνου του, ο οποίος ήταν εργοδότης του.

Έκτοτε ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για τη ζωή του, καθώς όταν ο κατηγορούμενος ανακάλυψε την «προδοσία», η απόλυση ήταν μόνο η αρχή. Ο απατημένος σύζυγος ξεκίνησε έναν ανελέητο πόλεμο με στόχο να τον εκδικηθεί: ψευδείς μηνύσεις για ληστείες, απειλές κατά της ζωής του 24χρονου, ακόμη και μια άγρια επίθεση με μαχαίρια από ομάδα ατόμων.

Ο 24χρονος τρομοκρατημένος, συνελήφθη στην προσπάθειά του να διαφύγει στη Βόρεια Μακεδονία και αποφυλακίσθηκε έπειτα από 14-15 μήνες. Φοβούμενος περαιτέρω αντίποινα από τον 37χρονο, κατέφυγε στο Τυμπάκι της Κρήτης για να γλιτώσει, έχοντας μάλιστα προειδοποιήσει τους δικούς του ανθρώπους: «Αν μου συμβεί οτιδήποτε, υπεύθυνος θα είναι ο πρώην εργοδότης μου», έλεγε, δείχνοντας κι άλλα δύο άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως συνεργοί.

Όμως, παρά τη μετοίκησή του στην Κρήτη, η σχέση του 24χρονου με τη σύζυγο του δράστη διατηρήθηκε με σχεδόν καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία και, όπως προέκυψε, ο 37χρονος το γνώριζε.



Η κινηματογραφική απαγωγή και η δολοφονία

Στις 13 Ιουνίου του 2022 το θύμα έκανε το μοιραίο λάθος να αφιχθεί μόνο του στη Θεσσαλονίκη από την Κρήτη, προκειμένου να συναντηθεί κρυφά με τη σύζυγο του κατηγορούμενου, όπως προκύπτει άλλωστε και από τις κλήσεις που έγιναν σε τηλεφωνικό αριθμό που ανήκει στη συγκεκριμένη γυναίκα ή στο στενό της περιβάλλον.

Έκτοτε, ο χρόνος ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα για τη ζωή του 24χρονου, καθώς η επικείμενη συνάντησή του με τη γυναίκα και η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη εν τέλει περιήλθε σε γνώση του 37χρονου συλληφθέντα.

Μόλις λίγες ώρες αφότου έφτασε στη Θεσσαλονίκη, το θύμα φέρεται να απήχθη από την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και να μεταφέρθηκε στην περιοχή του Καλοχωρίου, όπου δολοφονήθηκε από τον 37χρονο κι άλλους τέσσερις δράστες μέσα σε μια καλύβα. Στη συνέχεια τεμάχισαν τη σορό και την πέταξαν στη θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας μια βάρκα για να πάνε στα ανοιχτά.

Το σημείο όπου σκότωσαν το θύμα δεν ήταν άγνωστο στους δράστες καθώς, όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, ο 37χρονος από κοινού με δύο συνεργούς του, δύο χρόνια νωρίτερα, είχαν απαγάγει συγχωριανό του θύματος και τον κράτησαν παράνομα για δύο εβδομάδες με σκοπό να τους αποκαλύψει πού βρισκόταν ο 24χρονος.

Αρχικά κρατήθηκε επί 2-3 μέρες εντός κοντέινερ στη μάντρα ανταλλακτικών που διατηρεί ένας εκ των δραστών στο Καλοχώρι, κι ακολούθως επί 3-4 ημέρες σε καλύβα στην παραθαλάσσια περιοχή του Καλοχωρίου, όπου και βρέθηκε διαμελισμένο το θύμα, και τέλος τις υπόλοιπες μέρες σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι μετά την ανθρωποκτονία οι τρεις εκ των κατηγορουμένων διέφυγαν στο εξωτερικό.



Η επιβεβαίωση του ραντεβού και η ιατροδικαστική εξέταση

Το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης οι αστυνομικοί προσήγαγαν τη γυναίκα με την οποία θα βρισκόταν το θύμα την ημέρα της δολοφονίας του, η οποία και επιβεβαίωσε τον δεσμό που είχε συνάψει με το θύμα, καθώς και τις τελευταίες τηλεφωνικές της επικοινωνίες μαζί του πριν τη δολοφονία.

Από τη μεριά του, ο συλληφθείς αρνήθηκε την εμπλοκή του στην ανθρωποκτονία, όπως επίσης και στην απαγωγή του συγχωριανού του θύματος.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του, αλλά και στην επιχείρηση που διατηρεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά οκτώ μαχαίρια και σουγιάδες, καθώς και μια καταφανώς πλαστή γαλλική άδεια οδήγησης με τη φωτογραφία του. Ο 37χρονος συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία.

Η σορός του 24χρονου είχε εντοπιστεί χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα, το πρωί της 6ης Ιουνίου του 2022 από αλιέα, εντός της θαλάσσιας περιοχής του Καλοχωρίου – Χαλάστρας.

Λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα, το πρωί της 22ης Ιουνίου, από τον ίδιο αλιέα, βρέθηκε σε εγγύτατη απόσταση, εντός της θάλασσας, το κάτω άκρο ανδρός, που προφανώς ανήκε στο ίδιο άτομο. Το ανθρώπινο μέλος ήταν δεμένο σε νάιλον τσουβάλι που περιείχε τούβλα, τεμάχια τούβλων και τσιμέντου, το οποίο είχε προφανή σκοπό τη συγκράτησή του στο βυθό, λειτουργώντας ως βαρίδι.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση της σορού διαπιστώθηκε ότι αποτελούνταν από τμήμα ανδρικού πτώματος από το ύψος του λαιμού έως το ύψος της κοιλιακής/πυελικής χώρας, με τα άνω άκρα και το αριστερό κάτω άκρο από το ύψος του μηρού έως το πέλμα. Βρισκόταν σε κατάσταση σήψης και σαπωνοποίησης και τα τραύματα τομής που έφερε ήταν μεταθανάτια και παραπέμπουν σε διαμελισμό. Δεν εντοπίστηκαν προθανάτιες κακώσεις και, ελλείψει άλλων ευρημάτων, η αιτία θανάτου ήταν απροσδιόριστη.