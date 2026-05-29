Τέλος εποχής για πασίγνωστο βιβλιοπωλείο στην “καρδιά” της Θεσσαλονίκης μετά από 22 χρόνια – Μεγάλες προσφορές για το “αντίο”

Τίτλοι τέλους πέφτουν για πασίγνωστο βιβλιοπωλέιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Ο λόγος για το βιβλιοπωλείο “Μαλλιάρης” στην οδό Δ. Γούναρη, απέναντι από την Καμάρα, που ρίχνει αυλαία και αποχαιρετά το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το βιβλιοπωλείο κατεβάζει ρολά λόγω λήξης μίσθωσης. Μάλιστα, για να αποχαιρετήσει το κοινό του, το βιβλιοπωλείο προχωρά σε μεγάλες προσφορές τις επόμενες μέρες.

“Με μεγάλη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους όσοι μας στήριξαν αυτά τα χρόνια, και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας, δίνουμε την ευκαιρία, –από την Τρίτη 3 Ιουνίου – να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους βιβλία και άλλα μας προϊόντα με έκπτωση έως 90%!!! και να κρατήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας μας”.

“Οι φίλοι του Οργανισμού μπορούν να βρίσκουν την ίδια ποικιλία και να εξυπηρετούνται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας, δυτικά στο βιβλιοπωλείο μας στην Ευκαρπία, 25ης Μαρτίου 51, σε 2.500 τ.μ. με άνετο πάρκινγκ και ανατολικά στο νέο μας χώρο, που θα λειτουργήσει σύντομα, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 82 (πρώην Ανθέων) καθώς και στο ηλεκτρονικό μας πολυβιβλιοπωλείο www.malliaris.gr”, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του βιβλιοπωλείου Μαλλιάρης-Παιδεία “Ανατόλια”

Μετά από 22 χρόνια, ήρθε η στιγμή να αποχωρήσουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης! Ωστόσο, το μεγάλο κεφάλαιο προσφοράς στο βιβλίο και τον πολιτισμό συνεχίζεται..

Το βιβλιοπωλείο μας στην Δ. Γούναρη 39, απέναντι από την Καμάρα, το οποίο, από το 2004 υπήρξε ζωντανό κύτταρο γνώσης, σημείο αναφοράς για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς, αναγνώστες και φίλους του βιβλίου, “ρίχνει αυλαία”, λόγω λήξης μίσθωσης.

Και φυσικά το ταξίδι της Μαλλιάρης-Παιδεία, που ξεκίνησε από το 1960, με εκδόσεις, βιβλιοπωλεία και εκδηλώσεις, συνεχίζεται…

