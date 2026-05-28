Θεσσαλονίκη: Χωρίς μετρό από αύριο για τρεις εβδομάδες – Επιστρέφει η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ, πού θα κάνει στάσεις

Χωρίς μετρό θα μείνει από αύριο και για τρεις εβδομάδες η Θεσσαλονίκη, καθώς θα πραγματοποιηθούν τεχνικές δοκιμές για την επέκταση της Καλαμαριάς, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη Ιουλίου.

Το μετρό Θεσσαλονίκης διακόπτει τη λειτουργία του απόψε το βράδυ και παραμένει κλειστό για το διάστημα 29 Μαΐου – 19 Ιουνίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών, στο υπό επέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.

Επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή Μ1 – Πρόσθετα δρομολόγια σε λεωφορειακές γραμμές

Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας του μετρό Θεσσαλονίκης, επιστρέφει από σήμερα στους δρόμους της πόλης η λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό Θεσσαλονίκης για το διάστημα που αυτό θα παραμείνει κλειστό, λόγω δοκιμών για την επέκταση της Καλαμαριάς.

Οι στάσεις, η διαδρομή και το ωράριο της γραμμής Μ1

Η γραμμή Μ1 θα έχει χαρακτηριστικά ημι-εξπρές λειτουργίας:

-Διαδρομή: Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (κίνηση στον νοητό άξονα του Μετρό. Αντί της οδού Δελφών, θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου).

-Συχνότητα και στόλος: Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα διέλευσης τα 7 λεπτά.

-Ωράριο: Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5:00 τα ξημερώματα έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι στάσεις

Κατά τη μετάβαση: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλ. Δημοκρατίας, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Κατά την επιστροφή: Ζωγράφου, Πλ. Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη (νέα, προσωρινή στάση), Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου.

Ενισχύονται τρεις γραμμές

Παράλληλα, ενισχύονται τα δρομολόγια τριών λεωφορειακών γραμμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού:

3: ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

31: Βούλγαρη – ΚΤΕΛ

39: Κηφισιά – Δικαστήρια