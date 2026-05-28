Λίβανος: Τουλάχιστον 14 νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σε ισραηλινά πλήγματα

Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στον νότιο Λίβανο όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη «ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών» του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την κατάπαυση πυρός που θεωρητικά έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Η εντατικοποίηση αυτή των βομβαρδισμών έρχεται ενώ οι δύο χώρες ετοιμάζονται για συνάντηση σε επίπεδο στρατιωτικών εκπροσώπων αύριο στην Ουάσινγκτον, πριν από νέο γύρο διαπραγματεύσεων στις 2 και 3 Ιουνίου — και εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που θέλει να συμπεριληφθεί το λιβανικό μέτωπο της σύγκρουσης στην όποια συμφωνία.

Στη Σιδώνα, μια πόλη στις ακτές της Μεσογείου που συνδέει τη Βηρυτό με το νότιο τμήμα της χώρας, πλήγμα στοχοθέτησε την αυγή κτίριο κατοικιών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 21, δήλωσε το υπουργείο Υγείας.

Η επίθεση κατέστρεψε τους δύο πρώτους ορόφους του κτιρίου, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι ομάδες διάσωσης επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για να απομακρύνουν τα θύματα.

Άλλο πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εξαπολύθηκε τα ξημερώματα κατά οχήματος που κινείτο στην ίδια περιοχή, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιών και των γονιών τους, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έκανε επίσης λόγο για αρκετά πλήγματα νοτιότερα, στην καρδιά της Τύρου και στα περίχωρά της, ύστερα από εντολές εκκένωσης που εκδόθηκαν προς τους κατοίκους. Το ένα έπληξε μοτοσικλέτα κοντά σε στρατώνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο Σύροι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο λιβανικός στρατός, από την πλευρά του, ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη σε ισραηλινό πλήγμα, «ενώ κυκλοφορούσε στον δρόμο» στην περιοχή της Ναμπατίγε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει «στοχευμένο πλήγμα» στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι εξαπέλυσε «στοχευμένο πλήγμα» στη Βηρυτό, με λιβανική στρατιωτική πηγή να δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πρόκειται για πλήγμα σε διαμέρισμα νοτίως της λιβανικής πρωτεύουσας.

Ο στρατός «εξαπέλυσε πριν από λίγο στοχευμένο πλήγμα στη Βηρυτό», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τη χερσαία και την αεροπορική του επίθεση στον ανατολικό και νότιο Λίβανο, αφού προειδοποίησε ότι θεωρεί «εμπόλεμη ζώνη» όλο το λιβανικό έδαφος νοτίως του ποταμού Ζαχράνι, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη για πυρά και επιθέσεις με drones κατά των ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούν να προωθηθούν στον νότο.

Η κατάπαυση πυρός δεν έγινε ποτέ σεβαστή: οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίασή της και δικαιολογούν τις επιθέσεις τους επικαλούμενες τις παραβιάσεις που καταγγέλλουν ότι έκανε το άλλο στρατόπεδο.

Από τις 17 Απριλίου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα πλήγματα και τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, επικέντρωσε αρχικά τα πλήγματά της στους Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο πριν εντείνει τις επιθέσεις της με drones με εκρηκτικά στο βόρειο Ισραήλ ύστερα από τη δολοφονία ενός εκ των στρατιωτικών της διοικητών σε ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού στις 6 Μαΐου.

Ο Λίβανος εσύρθη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όταν η Χεζμπολάχ ξανάνοιξε στις 2 Μαρτίου μέτωπο κατά του Ισραήλ, σε μια κίνηση υποστήριξης προς το Ιράν ύστερα από την ισραηλινοαμερικανική επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα ισραηλινά πλήγματα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 3.269 ανθρώπους έκτοτε, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Υγείας. Στην ισραηλινή πλευρά, 23 Ισραηλινοί στρατιώτες και ένας πολίτης που ήταν εργολάβος του στρατού έχουν χάσει τη ζωή τους.