Σέρρες: Ηλεκτροπληξία και πνιγμός τα αίτια θανάτου του 10χρονου στην Ηράκλεια

Φως στα αίτια της τραγωδίας που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερρών ρίχνουν τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου μετέδωσε η ΕΡΤ, κατά τη νεκροτομή διαπιστώθηκαν ευρήματα που παραπέμπουν τόσο σε ηλεκτροπληξία όσο και σε πνιγμό, στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν το παιδί, που διέμενε με την οικογένειά του σε οικισμό Ρομά κοντά στο αρδευτικό κανάλι, εξαφανίστηκε από το σπίτι του. Όταν η μητέρα του αντιλήφθηκε ότι απουσίαζε για αρκετή ώρα, ξεκίνησε να τον αναζητά και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ λίγο αργότερα οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 10χρονο χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.