Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με τον Παναγή Καππάτο για τις δράσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Συνάντηση με τον Βουλευτή Κεφαλληνίας της Νέας Δημοκρατίας Παναγή Καππάτο, πραγματοποίησε η Υφυπουργός Έλενα Ράπτη στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί το Υπουργείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν βασικές δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο ήδη καταγράφει μεγάλη συμμετοχή από ενδιαφερόμενους επιμελητές και επιμελήτριες, καθώς και το «Σήμα Διαφορετικότητας» για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, του οποίου η πιλοτική φάση ολοκληρώθηκε πρόσφατα με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, στο Δίκτυο Δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στην καμπάνια ενημέρωσης και ενδυνάμωσης νέων ηλικίας 15 έως 25 ετών σχετικά με το λεγόμενο «χάπι βιασμού», η οποία σχεδιάζεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι μέσα από τη συνεργασία με τους Βουλευτές επιδιώκεται η ευρύτερη διάχυση των δράσεων και των πρωτοβουλιών του Υπουργείου στις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης, της συμμετοχής και της πρόσβασης των πολιτών στις διαθέσιμες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης.

