Σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο εν μέσω εκεχειρίας: Βομβαρδισμοί στη Βηρυτό μετά από τρεις εβδομάδες – Δείτε βίντεο

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Βηρυτού το μεσημέρι της Πέμπτης, στην πρώτη επιχείρηση των Ισραηλινών κατά της πρωτεύουσας του Λιβάνου σε διάστημα τριών εβδομάδων.

Σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση σημειώθηκε στη Σουγουεϊφάτ, στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας.

🔴IDF Beirut strike targeted commander of IRGC Quds Force’s missile unit, i24NEWS learns: ‘Message is clear, intended for Hezbollah and Iran’ pic.twitter.com/JL78YsPqXv May 28, 2026

Πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι στόχος του ισραηλινού πλήγματος ήταν ο Άλι αλ-Χούσνι, επικεφαλής της πυραυλικής δύναμης της Μεραρχίας Ιμάμ Χουσεΐν, φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής που επιχειρεί στο πλευρό της Χεζμπολάχ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο αλ-Χούσνι σκοτώθηκε κατά την επίθεση.

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الشويفات pic.twitter.com/hkqQvOrr8L May 28, 2026

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 77 τραυματίστηκαν την Τετάρτη από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, σε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν την ώρα που ο ισραηλινός στρατός εξέδιδε νέες προειδοποιήσεις εκκένωσης για περιοχές του νοτίου Λιβάνου, ενώ συνέχιζε τις επιθέσεις εναντίον στόχων που, όπως υποστήριξε, συνδέονται με τη Χεζμπολάχ.

🇮🇱🇱🇧 Israeli forces have carried out a strike in the Choueifat Al-Amroussieh area in the Beirut suburbs.



Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και σήμερα, με το υπουργείο Υγείας να ανακοινώνει ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Αντλούν.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA μετέδωσε ότι τα θύματα ανήκαν σε οικογένεια που προσπαθούσε «να διαφύγει τα ξημερώματα από τα χωριά που βρίσκονταν υπό απειλή προς ασφαλέστερη περιοχή».

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε και άλλα θανατηφόρα πλήγματα στις πόλεις Τύρος και Σιδώνα. «Κοιμόμασταν. Στις δύο τα ξημερώματα ξυπνήσαμε από μια πολύ ισχυρή έκρηξη. Κοιτάξαμε γύρω μας και βρήκαμε συντρίμμια πάνω μας», δήλωσε στο Reuters η κάτοικος της Σιδώνας Ταγκρίσα Ραμαντάν. «Ολόκληρο το σπίτι έχει καταστραφεί. Οι τοίχοι μαύρισαν από την κάπνα», πρόσθεσε.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ έχει εκδώσει σειρά προειδοποιήσεων εκκένωσης για περιοχές στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της Τύρου. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η εντολή εκκένωσης για την παραθαλάσσια πόλη φαίνεται να ήταν η μεγαλύτερη που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επίσης, για πρώτη φορά, προειδοποίηση εκκένωσης για την πόλη Ναμπατίγια, βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι από την αρχή της εβδομάδας έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον περίπου 550 στόχων στον Λίβανο, τους οποίους χαρακτηρίζουν θέσεις της Χεζμπολάχ.