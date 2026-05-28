Δήμος Θεσσαλονίκης: Βραβεύτηκε για τις ψηφιακές υπηρεσίες του

Το Βραβείο Καινοτομίας «Μιχάλης Χρηστάκης» της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» απέσπασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Οικοσύστημα που έχει αναπτύξει για την οργάνωση και ενίσχυση τριών σημαντικών διαστάσεων της σύγχρονης δημοτικής λειτουργίας, τη βελτίωση της καθημερινότητας της πόλης, την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών και τη Διαφάνεια των δωρεών.

Η υποψηφιότητα αφορούσε ένα συνεκτικό ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης μέσα από τις πλατφόρμες frontizo.thessaloniki.gr, symmetexo.thessaloniki.gr και e-politis, και το οποίο δεν συνιστά απλώς ένα σύνολο ψηφιακών εφαρμογών, αλλά μια συνολική διοικητική προσέγγιση.

Πρόκειται για μια δομημένη παρέμβαση που συνδέει την παραγωγή δημοτικού έργου με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συνεργασία με την κοινωνία και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την απλούστευση της γραφειοκρατίας στη σχέση πολίτη–Δήμου.

Το βραβείο παρέλαβαν ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Κώστας Βασιλόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Μήττας.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε σχετικά με τη βράβευση: «Θέλω να ευχαριστήσω την Αντιδημαρχία Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τον Αντιδήμαρχο Κώστα Βασιλόπουλο, καθώς και τους εργαζόμενους και τα στελέχη της υπηρεσίας, γιατί συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημιουργία των τριών καινοτόμων εφαρμογών που συνδέουν την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των πολιτών, με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της διοίκησής μας».