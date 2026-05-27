Γωγώ Μαστροκώστα: Ράγισε καρδιές η κόρη της στον επικείδειο – “Δεν σου λέω αντίο, γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου”

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό συγγενείς και φίλοι στη Γωγώ Μαστροκώστα.

Η εξόδιος ακολουθία της έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, όπου πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για το τελευταίο αντίο. Η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, ράγισε καρδιές στον επικήδειο που εκφώνησε.

«Σήμερα είναι μια μέρα πένθους και πως όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι, όμως, μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη.

Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια, αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει, ήταν μία υπέροχη σύζυγος, μια αληθινή φίλη, μια στοργική κόρη και μία δυνατή αδερφή. Και πάνω απ’ όλα μια μοναδική μαμά.

Μαμά, μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες… Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα. Όταν ήμουν μικρή, σου έλεγα πως όταν φύγω για σπουδές, θα σε πάρω μαζί μου. Και τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου και αυτό το φρόντισες εσύ.

Στο γάμο σου είχες γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω κι εγώ ένα στίχο. “Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική. Σε αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο, γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου», είπε η Βικτώρια Δέλλα.