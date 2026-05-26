Αυτοκίνητο: 7 βασικοί έλεγχοι πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι

Με την καλοκαιρινή περίοδο να πλησιάζει, χιλιάδες οδηγοί ετοιμάζονται για εκδρομές και ταξίδια. Πριν όμως ξεκινήσει κανείς, είναι σημαντικό να βεβαιωθεί ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις στον δρόμο.

Τι πρέπει να ελέγξετε

Λάδια κινητήρα: Ελέγξτε τη στάθμη και την ποιότητα των λαδιών.

Ελαστικά: Βεβαιωθείτε ότι έχουν σωστή πίεση και επαρκές πέλμα.

Φρένα: Αν ακούγονται θόρυβοι ή υπάρχει μειωμένη απόδοση, απαιτείται άμεσος έλεγχος.

Μπαταρία: Ιδιαίτερα σε παλαιότερα οχήματα, μια αδύναμη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

Υγρά ψυγείου και υαλοκαθαριστήρων: Απαραίτητα για ασφαλή οδήγηση.

Φώτα και φλας: Ο σωστός φωτισμός αυξάνει την ασφάλεια.

Κλιματισμός: Χρήσιμος ειδικά στις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να γίνεται πλήρες service πριν από μεγάλα ταξίδια, ιδιαίτερα αν το όχημα έχει μείνει ακινητοποιημένο για μεγάλο διάστημα.