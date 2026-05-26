Λουτσέσκου: Έχω έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμα στον ΠΑΟΚ, ας κλείσει αυτό το θέμα

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βλέποντας να δημιουργούνται πολλά σενάρια σχετικά με το μέλλον του στον ΠΑΟΚ, μίλησε στη Ρουμανία αναφέροντας ότι έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς.

«Έχω δημιουργήσει έναν πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο εκεί, και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις», πρόσθεσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα είχαν ξεσπάσει σενάρια που ήθελαν τον ΠΑΟΚ να κοιτάει τον Βέλικο Παούνοβιτς για την αντικατάσταση του Ρουμάνου, ο οποίος έβαλε τέλος σε αυτά με μία πρόταση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λουτσέσκου:

«Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει έναν πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο εκεί, και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο.

Θέλαμε να κερδίσουμε τον τελικό, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρεις να κρατάς τις ισορροπίες. Να ξέρεις τι προσδοκίες δημιουργείς και πώς να τις διαχειρίζεσαι. Κοιτάξτε την Ατλέτικο Μαδρίτης: είναι μια ομάδα που επενδύει πολλά, αλλά δεν ξεκινά ποτέ τη σεζόν με τη σκέψη ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελλο.

Πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι. Όταν δημιουργείς τεράστιες προσδοκίες, το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα πλήττει την αυτοπεποίθησή σου. Επιπλέον, προέκυψε μια κατάσταση με πολλούς τραυματισμούς τη στιγμή που βρισκόμασταν σε εξαιρετική κατάσταση, όλοι πίστευαν ότι θα κατακτούσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Μερικοί από αυτούς τους τραυματισμούς ήταν πραγματικά βλακώδεις».