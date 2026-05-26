Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα
Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από μεγάλη μάχη με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).
Η εξόδιος ακολουθία του παλαίμαχου διεθνή αμυντικού θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου στις 17:00, στο Μοναστηράκι Δράμας.
Εκεί θα βρεθούν οι οικείοι του εκλιπόντος, φίλοι, άνθρωποι του ποδοσφαίρου και όσοι τον γνώριζαν, για να πουν το τελευταίο αντίο σε έναν μεγάλο παίκτη.
