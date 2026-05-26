Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: Η δυτική Θεσσαλονίκη μπαίνει στις ράγες – Προχωρά ο Προαστιακός και η σύνδεση με το λιμάνι

Η δυτική Θεσσαλονίκη και το λιμάνι αποκτούν νέες σιδηροδρομικές συνδέσεις, μέσα από το έργο του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσης του 6ου Προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος προχωρά τη διαγωνιστική διαδικασία του έργου, με τη δημοσίευση της Β’ Φάσης και την έναρξη του τελικού σταδίου για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 53,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Με επτά στάσεις – Σίνδου, Αγχιάλου, Διαβατών, Κορδελιού, Επτανήσου, Μενεμένης και Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης – ο Δυτικός Προαστιακός δημιουργεί έναν νέο σιδηροδρομικό άξονα για περιοχές της πόλης που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από μέσα σταθερής τροχιάς.

Για τους επιβάτες, το έργο σημαίνει νέους και προσβάσιμους σταθμούς και στάσεις, σύγχρονες αποβάθρες, διαμορφωμένες προσβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, καθώς και χώρους στάθμευσης στους σταθμούς. Στόχος είναι η πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο να γίνει πιο εύκολη για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, η σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο μέσω νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής ενισχύει τη δυνατότητα του λιμένα να εξυπηρετεί εμπορευματικές ροές με σιδηρόδρομο, μειώνοντας την ανάγκη μεταφοράς φορτίων μέσω του αστικού ιστού και ενισχύοντας τη θέση της Θεσσαλονίκης στον χάρτη των συνδυασμένων μεταφορών.

Στο έργο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη σιδηροδρομική υποδομή, όπως ανακατασκευή γραμμών όπου απαιτείται, υδραυλικά έργα, έργα αποστράγγισης και οχετοί, καθώς και οι αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και σιδηροδρομικά συστήματα για τη λειτουργία των νέων σταθμών και της σύνδεσης.

Από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου έχει προκριθεί η ανάπτυξη δικτύου μορφής «Υ», με δύο ανατολικούς κλάδους, Σίνδου και Αγχιάλου-Διαβατών, και ενιαίο κλάδο προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η κατασκευή του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών, ενώ η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 36 μηνών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι ότι προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις στους σταθμούς του προαστιακού, ώστε το έργο να αρχίσει να αποδίδει σταδιακά και οι πολίτες να βλέπουν τα οφέλη να εμφανίζονται ήδη κατά την εξέλιξη της κατασκευής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., Χρήστος Παληός, δήλωσε:

«Το έργο αυτό αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την επαναφορά του σιδηροδρόμου στον κεντρικό του ρόλο: στις καθημερινές μετακινήσεις, στη σύνδεση των πόλεων και στην υποστήριξη της οικονομίας. Για τη Θεσσαλονίκη, πρόκειται για μία παρέμβαση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς αξιοποιεί υφιστάμενη υποδομή, δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης για περιοχές που για χρόνια δεν είχαν επαρκή σιδηροδρομική εξυπηρέτηση και φέρνει τον σιδηρόδρομο πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις στους σταθμούς του προαστιακού, ώστε το έργο να αρχίσει να αποδίδει σταδιακά και οι πολίτες να βλέπουν τα οφέλη να εμφανίζονται ήδη κατά την εξέλιξη της κατασκευής.

Ο στόχος είναι σαφής: μία Θεσσαλονίκη πιο συνδεδεμένη, πιο λειτουργική και πιο προσβάσιμη, με τον σιδηρόδρομο να αποτελεί βασικό εργαλείο βιώσιμης μετακίνησης και ανάπτυξης».