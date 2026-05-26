Κιλκίς: 15χρονος ξεγύμνωσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης συμμαθήτριά του και μοιράστηκε τη φωτογραφία

Μια νέα σοκαριστική υπόθεση διακίνησης ψεύτικης γυμνής εικόνας 15χρονης μαθήτριας, η οποία δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, σημειώθηκε σε περιοχή του Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατήγγειλε ότι ένας συνομήλικός της πήρε μία φωτογραφία της και μέσω εφαρμογής ΑΙ, δημιούργησε ψεύτικη εικόνα που την παρουσίαζε γυμνή ενώ στη συνέχεια, την μοιράστηκε με άλλους συνομήλικούς του.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων, οι οποίοι έχουν πλέον ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Πιο συγκεκριμένα, ο ένας φέρεται να επεξεργάστηκε την εικόνα, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται ότι είχε στην κατοχή του το συγκεκριμένο υλικό.

