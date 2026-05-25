ΣΥΡΙΖΑ: Να μη μετατραπεί η ΕΥΠ σε παραμάγαζο του Μητσοτάκη

«Δεν του έφθαναν του κ. Μητσοτάκη τα αίσχη σε βάρος του κράτους Δικαίου που έκανε με την ΕΥΠ σε μία επταετία, τώρα φροντίζει να εγκαταστήσει προσωπικό του μηχανισμό μέσα στην ΕΥΠ για να την ελέγχει και μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία, όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα dnews», επισημαίνει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η διάταξη με την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να ελέγξει την ΕΥΠ αποτελεί κυνική ομολογία ενοχής για τις υποκλοπές, αλλά και μια ακραία ιδιοκτησιακή αντίληψη για το κράτος και τους θεσμούς του», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «η συγκεκριμένη διάταξη, που έχει εισαχθεί σε άσχετο νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης, επιχειρεί να μονιμοποιήσει στην ΕΥΠ υπαλλήλους που έχουν βρεθεί εκεί με τη διαδικασία της απόσπασης, η οποία είναι εξ ορισμού μια διαδικασία με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης».

«Η διάταξη λοιπόν προβλέπει ότι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί στην ΕΥΠ θα μπορούν, με αίτηση έναν μήνα πριν τη λήξη της απόσπασης, να μετατάσσονται μόνιμα στην Υπηρεσία», προσθέτει.

«Είναι αυτονόητο πως αυτή η αθλιότητα δεν πρέπει να φτάσει καν στη Βουλή. Αν ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι μπορεί να βάλει στο τσεπάκι του τον κρατικό μηχανισμό, είναι βαθιά γελασμένο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει με υστερόγραφο: «Το μόνο θετικό είναι πως ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται πως έχει καταλάβει πως μετά τις εκλογές θα εγκαταλείψει το Μέγαρο Μαξίμου».

