Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Με χτυπήματα κατσαβιδιού στο πρόσωπο η δολοφονία του 60χρονου από τον 30χρονο γιο του

Σοκ προκαλεί η σύλληψη ενός 30χρονου μετά την ομολογία για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα ο 30χρονος συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι της Κυριακής για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο σπίτι τους στο Τριάδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, από χθες η κόρη του 67χρονου αναζητούσε τον πατέρα της. Σήμερα το μεσημέρι πήγε στη μεζονέτα που διέμενε ο 67χρονος με τον 30χρονο και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός αυτός της παραδέχθηκε ότι αυτός διέπραξε το έγκλημα μετά από καυγά που είχαν οι δυό τους.

Μάλιστα σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για δολοφονία με κατσαβίδι, σχεδόν όλα τα χτυπήματα έγιναν στο πρόσωπο του 60χρονου η σορός του οποίου βρέθηκε κυριολεκτικά μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αξονική και στη συνέχεια νεκροψία νεκροτομή στην σορό του 60χρονου.

Να σημειωθεί ότι πατέρας και γιος διέμεναν στην μονοκατοικία στο Τριάδι ενώ ο γιος φέρεται να διαβιούσε στο κύριο μέρος της και ο πατέρας στο υπόγειο.

