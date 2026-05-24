Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του

Συνελήφθη 30χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 16:00 ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι. Στο σημείο βρισκόταν και ο 30χρονος γιος του, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαπράχθηκε η ανθρωποκτονία.

Στη μονοκατοικία έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος. Παράλληλα, αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή για την εξέταση της υπόθεσης.

