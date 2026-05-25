Κατερίνα Καινούργιου: “Η Γωγώ Μαστροκώστα δεν έφυγε από καρκίνο, το είχε ξεπεράσει”

Με τη θλιβερή είδηση πως η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών ξεκίνησε την εκπομπή της το πρωί της Δευτέρας (25/5) η Κατερίνα Καινούργιου.

«Ξεκινάμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Είναι κάτι που οι περισσότεροι από μας γνωρίζαμε. Η κατάσταση υγείας της αγαπημένης Γωγώς είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Παρόλα αυτά, σεβόμενοι την οικογένειά της και την ίδια, δεν θέλαμε να μεταδώσουμε ή να αναφέρουμε κάτι. Χθες λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, σε ανάρτησή της η κόρη της, η 18χρονη κόρη της, ανακοίνωσε τον θάνατό της», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Alpha.

Αναφερόμενη στον μεγάλο αγώνα που έδωσε η Γωγώ Μαστροκώστα με τον καρκίνο από το 2008, η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε:

«Κοίταξε να δεις, από την πρώτη στιγμή και η ίδια η Γωγώ, αυτό είχε ζητήσει και αυτό είχε δείξει. Το 2008, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν από μία εμφάνιση που είχε κάνει η ίδια, τότε που είχε βραβευτεί ως γυναίκα της χρονιάς, είχε πει ότι το 2008 για μένα ήταν μία χρονιά ορόσημο. Ήταν η χρονιά στην οποία έμεινα έγκυος, η χρονιά στην οποία γέννησα, η χρονιά στην οποία έμαθα ότι νοσώ από τον καρκίνο. Και από τότε άλλαξαν όλα. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια, οι συνεντεύξεις που είχε δώσει, οι εμφανίσεις που είχε κάνει και οι φορές που είχε μιλήσει για όλη αυτή τη διαδικασία που περνούσε και τη δύσκολη μάχη, ήταν ελάχιστες. Και πάντα με πολλή αξιοπρέπεια και τεράστια δύναμη ψυχής».

Μετά την προβολή του σχετικού αφιερώματος, η παρουσιάστρια τόνισε για την εκλιπούσα: «Νομίζω από τις κουβέντες που έχω κάνει με συγγενικά της πρόσωπα, πολύ κοντινούς της, ότι η Γωγώ δεν έφυγε από καρκίνο τώρα. Ότι είχε νοσήσει την πρώτη φορά, τον είχε ξεπεράσει τον καρκίνο, και έφυγε από κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν είμαι γιατρός και δεν γνωρίζω.

Θέλω να σου πω ότι δεν έχει καμία σχέση με την περιπέτεια της υγείας που είχε το ’08 που μίλησε. Δεν ήταν ο καρκίνος ο μαστού, το είχε ξεπεράσει. Μετά από αρκετά χρόνια εμφανίστηκαν άλλα πράγματα στην κοπέλα».

«Κουράγιο στη μανούλα της και την οικογένειά της. Είναι μια μάνα που θα θάψει το παιδί της», ευχήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου για τη Γωγώ Μαστροκώστα, κλείνοντας το θέμα.