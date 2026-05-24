MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πιάστηκαν στα χέρια Βαγγέλης Μαρινάκης – Γρηγόρης Δημητριάδης στα επίσημα του ΟΑΚΑ – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το βράδυ ανάμεσα στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων πριν την έναρξη του τελικού της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι δύο άνδρες είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση ενώ το επεισόδιο κατέληξε και σε εκατέρωθεν χειροδικίες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν μάρτυρες του περιστατικού.

Δείτε ένα βίντεο από τι συνέβη:

Βαγγέλης Μαρινάκης Γρηγόρης Δημητριάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Αγροτικό έχασε τον έλεγχο, έκανε τούμπες και κατέληξε σε χωράφια – Βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

ΔΝΤ: Η Ελλάδα στην πρωτοπορία της ψηφιακής φορολογικής διοίκησης στην ΕΕ

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Νίκος Κοκλώνης: Φεύγοντας από τον Alpha κατάλαβα πώς είναι να μη σε βοηθάνε εκπομπές που σε αποθέωναν

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με δωρεάν είσοδο, γεύσεις και μουσική ρίχνει αυλαία σήμερα το Street Food Festival στη ΔΕΘ

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η Κίνα στέλνει αστροναύτη στο Διάστημα για έναν χρόνο και βάζει στόχο τη Σελήνη

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ρούμπιο: Το πυρηνικό ζήτημα με το Ιράν δεν μπορεί να διευθετηθεί σε 72 ώρες