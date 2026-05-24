Πιάστηκαν στα χέρια Βαγγέλης Μαρινάκης – Γρηγόρης Δημητριάδης στα επίσημα του ΟΑΚΑ – Δείτε βίντεο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το βράδυ ανάμεσα στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων πριν την έναρξη του τελικού της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι δύο άνδρες είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση ενώ το επεισόδιο κατέληξε και σε εκατέρωθεν χειροδικίες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν μάρτυρες του περιστατικού.

