Τελωνείο Ευζώνων: Ουρές χιλιομέτρων λόγω των νέων ψηφιακών ελέγχων της ΕΕ – Βίντεο

Σημαντική ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν τον τελευταίο μήνα οι οδηγοί και οι ταξιδιώτες στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας, κυρίως σε Κιλκίς και Έβρο, εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων της ΕΕ. Το σύστημα προβλέπει βιομετρική καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στον τελωνειακό σταθμό των Ευζώνων, από όπου περνούν καθημερινά πολλοί ταξιδιώτες από χώρες όπως η Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο και η Σερβία. Εκεί παρατηρούνται ουρές που φτάνουν ακόμη και τα 2-3 χιλιόμετρα, προκαλώντας ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι της αστυνομίας τονίζουν ότι απαιτείται ενίσχυση του προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι αυξημένες τουριστικές ροές.