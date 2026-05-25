MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό – Από μία τροχιά τα δρομολόγια στο κέντρο, κλειστός σταθμός και ουρές επιβατών

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Προβλήματα παρατηρούνται στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης.

Τα δρομολόγια του μετρό στο κέντρο της πόλης πραγματοποιούνται μόνο από μία τροχιά, με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στις αφίξεις των συρμών στους σταθμούς.

Λόγω της συνθήκης αυτής έχουν δημιουργηθεί ουρές σε σταθμούς του μετρό. Σημειώνεται πως λόγω του προβλήματος που έχει προκύψει, ο σταθμός “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός” παραμένει προσωρινά κλειστός.

Από τον σταθμό Σιντριβάνι του μετρό Θεσσαλονίκης

Στην επίσημη σελίδα του μετρό Θεσσαλονίκης η λειτουργία του μέσου αναφέρεται ως υποβαθμισμένη. Το μήνυμα που αναγράφεται αναφέρει τα εξής:

“Από το σταθμό «Δημοκρατίας» έως το σταθμό «Συντριβάνι» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Συντριβάνι». Ο Σταθμός “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός” παραμένει προσωρινά κλειστός”.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χανιά: Στον ανακριτή οι γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Akylas για Eurovision: Έδωσα την ψυχή μου – Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο, αλλά ο κόσμος μού έδειξε ότι ήμουν ο νικητής του

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ρούμπιο για τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν: Πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλή είδηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Σε λίγο θα ακούσουμε ότι δεν είναι δολοφόνος αλλά καθηγητής πανεπιστημίου

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Σπύρος Μπιμπίλας για Ιωάννα Τούνη: Δεν με αφορά καθόλου η κυρία – Είναι τελείως ξένο από εμένα