Θεσσαλονίκη: Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό – Από μία τροχιά τα δρομολόγια στο κέντρο, κλειστός σταθμός και ουρές επιβατών

Προβλήματα παρατηρούνται στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης.

Τα δρομολόγια του μετρό στο κέντρο της πόλης πραγματοποιούνται μόνο από μία τροχιά, με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στις αφίξεις των συρμών στους σταθμούς.

Λόγω της συνθήκης αυτής έχουν δημιουργηθεί ουρές σε σταθμούς του μετρό. Σημειώνεται πως λόγω του προβλήματος που έχει προκύψει, ο σταθμός “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός” παραμένει προσωρινά κλειστός.

Από τον σταθμό Σιντριβάνι του μετρό Θεσσαλονίκης

Στην επίσημη σελίδα του μετρό Θεσσαλονίκης η λειτουργία του μέσου αναφέρεται ως υποβαθμισμένη. Το μήνυμα που αναγράφεται αναφέρει τα εξής:

“Από το σταθμό «Δημοκρατίας» έως το σταθμό «Συντριβάνι» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Συντριβάνι». Ο Σταθμός “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός” παραμένει προσωρινά κλειστός”.