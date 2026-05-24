Οι πρώτες δηλώσεις του Μπαρτζώκα μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού: “Υποφέραμε σήμερα αλλά τα καταφέραμε”

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 90-85 της Ρεάλ στον τελικό του 2026 EuroLeague Final Four στο Telekom Center Athens και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το θρίαμβο των ερυθρολεύκων δήλωσε πως οι Πειραιώτες υπέφεραν όμως άξιζαν πέρα ως πέρα την κατάκτηση του τροπαίου.

Παράλληλα έδωσε συγχαρητήρια στους Μαδριλένουν και τον Σκαριόλο για την εμφάνισή τους στον τελικό.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Νιώθουμε υπέροχα. Το αξίζαμε. Υποφέραμε απόψε. Η Ρεάλ έπαιξε ένα τέλειο παιχνίδι. Γι’ αυτό είναι τεράστιος σύλλογος.

Όμως καταφέραμε να κερδίσουμε παρ’ όλο που όλη η πίεση ήταν στους ώμους μας.

Νομίζω πως μας αξίζει με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη σεζόν, στα playoffs και στο Final Four.

Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τους οπαδούς και τους παίκτες».

Για την αντίδραση της ομάδας στις οδηγίες του και τον περιορισμό του του Λάιλς στο δεύτερο μέρος: «Αυτό είπαμε στο ημίχρονο. Μιλήσαμε για την προσαρμογή στον Λάιλς.

Παίξαμε με αλλαγές πάνω του. Μερικές φορές τον παγιδεύσαμε. Όπως και ο Χεζόνια, έβαλαν κάποια πολύ δύσκολα σουτ. μας πλήγωσαν πολύ. Τελικά όμως η νίκη είναι νίκη».

Για την εμφάνιση της Ρεάλ: Αξίζουν όλα τα εύσημα: «Ο Σκαριόλο και όλοι οι παίκτες σε αυτήν την ατμόσφαιρα έπαιξαν πολύ καλά».

