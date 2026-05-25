ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του στον β΄ προκριματικό του Europa League

Πέφτει η αυλαία σιγά-σιγά στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ολοκληρώνεται το παζλ για τα προκριματικά στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Κάπως έτσι και ο ΠΑΟΚ έχει πλέον μια ξεκάθαρη εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους που θα βρει μπροστά του.

Ο Δικέφαλος ξεκινάει από τον β΄ προκριματικό του Europa League (23/30 Ιουλίου τα παιχνίδια) και περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του (ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του) στις 17 Ιουνίου, όντας ισχυρός στην κλήρωση της Νιόν.

Με τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι σήμερα, οι 7 πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είναι η Τβέντε (Ολλανδία), η Τρόμσο (Νορβηγία), η Σεν Γκάλεν (Ελβετία), η Χάμαρμπι (Σουηδία), η Μπεσίκτας (Τουρκία) και οι νικητές των ζευγαριών των Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) και ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) με τις δύο τελευταίες να μετέχουν στον α΄ προκριματικό γύρο.

Από εκεί και πέρα θα προστεθούν άλλες δύο ομάδες που θα προκύψουν, από τον τελικό του κυπέλλου στην Κύπρο (Πάφος ή Απόλλων Λεμεσού), από τον τελικό του κυπέλλου στο Ισραήλ (Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ή Μακάμπι Τελ Αβίβ) και από τους νικητές των ζευγαριών των Σέριφ Τιρασπόλ και Ντιναμό Κιέβου.

Σε περίπτωση που πάρει το κύπελλο ο Απόλλων Λεμεσού, τότε θα βρεθεί στους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ, κάτι που δεν ισχύει σε περίπτωση που το κατακτήσει η Πάφος. Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν οριστικά αύριο Τρίτη (26/05) με τον κυπελλούχο στο Ισραήλ και την Παρασκευή (29/05) με τον κυπελλούχο στην Κύπρο.

Εφόσον περάσει το πρώτο εμπόδιο, ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον επόμενο αντίπαλο του στις 20 Ιουλίου στον γ΄ προκριματικό γύρο (6/13 Αυγούστου τα παιχνίδια) και εκεί θα τοποθετηθεί και πάλι στους ισχυρούς, αποφεύγοντας ομάδες όπως η Μπενφίκα, η Ρέιντζερς, η Βικτόρια Πλζεν, η Σάλτσμπουργκ, η Μίντιλαντ και η Άντερλεχτ.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στα πλέι οφ (κλήρωση 3 Αυγούστου – παιχνίδια 20/27 Αυγούστου), αφού οι 48.250 βαθμοί επιτρέπουν στον ΠΑΟΚ να έχει και φέτος -θεωρητικά πάντα- πιο βατούς αντιπάλους.

Υπενθυμίζεται πως αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τον β΄ προκριματικό του Europa League συνεχίζει στον γ΄ προκριματικό γύρο του Europa Conference League, ενώ αν περάσει έναν αντίπαλο στο Europa League, σίγουρα σφραγίζει εισιτήριο σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

