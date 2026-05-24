Τάκης Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Σημαντική διάκριση για την Ελλάδα και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης χαρακτήρισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος την εκλογή της διευθύντριας Ποιότητας του ΕΣΥΔ, Μαρίας Παπατζίκου, στη θέση της προέδρου του European co-operation for Accreditation – EA, του επίσημου ευρωπαϊκού φορέα για τη διαπίστευση.

Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή θέση υψηλής ευθύνης, καθώς η διαπίστευση βρίσκεται στον πυρήνα της αξιοπιστίας προϊόντων και υπηρεσιών, της ασφάλειας των πολιτών, της εμπιστοσύνης στην αγορά και συνολικά της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ανάληψη της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης από Ελληνίδα, για πρώτη φορά, αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της πατρίδας μας σε ζητήματα ποιότητας, αξιοπιστίας και τεχνικής επάρκειας.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στο Λουξεμβούργο, στις 20 και 21 Μαΐου, με τη στήριξη του υπουργού Ανάπτυξης και της διοίκησης του ΕΣΥΔ. Η κ. Παπατζίκου θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υποδέχτηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης τη νέα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, συνοδευόμενη από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΣΥΔ Ευάγγελο Κωνσταντίνου.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Η εκλογή της Μαρίας Παπατζίκου στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης είναι μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα. Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές θέσεις που συνδέονται με την αξιοπιστία της χώρας μας.

Η διαπίστευση αποτελεί εγγύηση ποιότητας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Είναι κρίσιμο εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Στηρίζουμε σταθερά το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και τη συνολική προσπάθεια για μια σύγχρονη Εθνική Πολιτική Ποιότητας. Θέλουμε το “Made in Greece” να γίνει συνώνυμο της ποιότητας και ασφάλειας στις διεθνείς αγορές, προσθέτοντας μεγαλύτερη αξία στην ελληνική παραγωγή.

Η επιτυχία αυτή δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει ρόλο, κύρος και επιρροή στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων. Συγχαίρω θερμά τη Μαρία Παπατζίκου και της εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα, σημαντικά καθήκοντά της».