Δ. Ωραιοκάστρου: Τιμήθηκε με εκδηλώσεις μνήμης η Μάχη της Κρήτης

Με εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους ήρωες της Μάχης της Κρήτης ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ο Σύλλογος Κρητών Ωραιοκάστρου και Φίλων «Ο Ερωτόκριτος» τίμησαν σήμερα την 85η επέτειο της Μάχης.

Το πρωί στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ωραιόκαστρο τελέστηκε μνημόσυνο για τους πεσόντες στη Μάχη της Κρήτης.

Αμέσως μετά στο Μνημείο Κρητών Μακεδονομάχων, πλησίον του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησαν οι επετειακές εκδηλώσεις, που παρουσίασε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Πολύδωρος Γιαννάκης. Η Αγγελική Χατζητζίκα, μέλος του Συλλόγου, εκφώνησε το χρονικό της επετείου της Μάχης της Κρήτης και στη συνέχεια η Ομάδα Ριζίτικου Τραγουδιού απήγγειλε ριζίτικα τραγούδια.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, και τον αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΚΜ, Σωκράτη Δωρή, που εκπροσώπησε την περιφερειάρχη της ΠΚΜ, Αθηνά Αηδονά, από μέλος του Συλλόγου Κρητών Ωραιοκάστρου και Φίλων και από τον γραμματέα της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων (ΕΠΩΦ), Αλέξανδρο Τρυφωνίδη.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τα μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ωραιοκάστρου υπό την διεύθυνση του μαέστρου, Αχιλλέα Ρούσση. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Ωραιοκάστρου και πολίτες.