MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαρία Ντόλκα: “Μην σταματάς, φάτους τα σωθικά” – Το μήνυμα της μητέρας της Αναστασίας Παπαγγελή στην Καρυστιανού

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τη δημόσια στήριξή της στη Μαρία Καρυστιανού, που ανακοίνωσε τον πολιτικό της φορέα εξέφρασε η μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, Μαρία Ντόλκα.

«Μην σταματάς. Φάτους τα σωθικά», γράφει χαρακτηριστικά σε μια μακροσκελή και βαθιά οργισμένη ανάρτησή της στο Facebook, λέγοντας ότι είναι μαζί της «με κάθε κόστος».

Η κυρία Ντόλκα εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης, πολιτικών προσώπων αλλά και κατά της Hellenic Train. Πολλές φορές, επαναλαμβάνει ότι οι οικογένειες μπήκαν σε μια πολιτική σύγκρουση χωρίς να το έχουν επιλέξει, μετά την απώλεια των παιδιών τους. «Δεν γεννηθήκαμε πολιτικοί», γράφει.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και για τις δικαστικές εξελίξεις, βάζοντας στο στόχαστρό της τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη και την απουσία κατηγορουμένων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη συνήγορό της Ζωή Κωνσταντοπούλου, που όπως λέει, είναι στήριγμα για τις οικογένειες.

Μαρία Καρυστιανού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε επικείμενα πλήγματα κατά 12 χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Akylas για Eurovision: Έδωσα την ψυχή μου – Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο, αλλά ο κόσμος μού έδειξε ότι ήμουν ο νικητής του

ΠΑΙΔΕΙΑ 4 ώρες πριν

Πρύτανης ΑΠΘ: Το Aristotle Innovation Forum ολοκληρώθηκε, αλλά τώρα αρχίζει

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Κάλας: Η Ρωσία επιδίδεται σε “απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό” στις τελευταίες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Τσάφος: Στην τελική τιμή ρεύματος η Eλλάδα είναι η 10η φθηνότερη της ΕΕ και 19% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2025

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 25-28: Break στο Καματερό και “αγκαλιά” με τον τίτλο οι ασπρόμαυρες στην Α1 γυναικών στο χάντμπολ