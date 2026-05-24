Μαρία Ντόλκα: “Μην σταματάς, φάτους τα σωθικά” – Το μήνυμα της μητέρας της Αναστασίας Παπαγγελή στην Καρυστιανού

Τη δημόσια στήριξή της στη Μαρία Καρυστιανού, που ανακοίνωσε τον πολιτικό της φορέα εξέφρασε η μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, Μαρία Ντόλκα.

«Μην σταματάς. Φάτους τα σωθικά», γράφει χαρακτηριστικά σε μια μακροσκελή και βαθιά οργισμένη ανάρτησή της στο Facebook, λέγοντας ότι είναι μαζί της «με κάθε κόστος».

Η κυρία Ντόλκα εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης, πολιτικών προσώπων αλλά και κατά της Hellenic Train. Πολλές φορές, επαναλαμβάνει ότι οι οικογένειες μπήκαν σε μια πολιτική σύγκρουση χωρίς να το έχουν επιλέξει, μετά την απώλεια των παιδιών τους. «Δεν γεννηθήκαμε πολιτικοί», γράφει.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και για τις δικαστικές εξελίξεις, βάζοντας στο στόχαστρό της τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη και την απουσία κατηγορουμένων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη συνήγορό της Ζωή Κωνσταντοπούλου, που όπως λέει, είναι στήριγμα για τις οικογένειες.