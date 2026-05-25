MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρούμπιο: Συμφωνία με το Ιράν ακόμη και σήμερα, και ή θα είναι καλή ή θα το αντιμετωπίσουμε με “άλλο τρόπο”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί «σήμερα».

«Πιστεύαμε ότι ίσως να είχαμε κάποια είδηση χθες το βράδυ, ίσως σήμερα· δεν θα έδινα υπερβολική σημασία σε αυτό», δήλωσε ο Ρούμπιο στο Νέο Δελχί, αναφερόμενος στην πιθανή συμφωνία, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα «με άλλον τρόπο». Οι ΗΠΑ θα δώσουν στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει πριν εξερευνήσουν τις «εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί. Υπάρχει ένα «αρκετά σταθερό θέμα στο τραπέζι όσον αφορά την ικανότητά τους να ανοίξουν το Στενό, να το ανοίξουν, να ξεκινήσουν μια πολύ πραγματική, σημαντική, χρονικά περιορισμένη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό ζήτημα και, ελπίζουμε, να μπορέσουμε να το πετύχουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται απέναντι σε επιθέσεις.

«Το Ισραήλ έχει πάντοτε το δικαίωμα να προστατεύει τον εαυτό του. Aν η Χεζμπολάχ πρόκειται να εκτοξεύσει πυραύλους ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να απαντήσει σε αυτό», είπε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από την ινδική πρωτεύουσα, όπου πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη.

Πηγή: AFP

Μάρκο Ρούμπιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ρούμπιο: Το πυρηνικό ζήτημα με το Ιράν δεν μπορεί να διευθετηθεί σε 72 ώρες

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Κώστας Μπακογιάννης για Σία Κοσιώνη: Δεν είμαι ο ατζέντης της, ο ρόλος μου είναι να μαλακώνω την ψυχή της

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ψήφισε για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο ο Χριστοδουλίδης: “Η αποχή δεν είναι επιλογή”, δήλωσε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Στην Αθήνα για τον τρίτο προημιτελικό των play off της GBL απέναντι στην ΑΕΚ ο Άρης

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Κάλας: Η Ρωσία επιδίδεται σε “απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό” στις τελευταίες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας