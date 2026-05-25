Ρούμπιο: Συμφωνία με το Ιράν ακόμη και σήμερα, και ή θα είναι καλή ή θα το αντιμετωπίσουμε με “άλλο τρόπο”

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί «σήμερα».

«Πιστεύαμε ότι ίσως να είχαμε κάποια είδηση χθες το βράδυ, ίσως σήμερα· δεν θα έδινα υπερβολική σημασία σε αυτό», δήλωσε ο Ρούμπιο στο Νέο Δελχί, αναφερόμενος στην πιθανή συμφωνία, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα «με άλλον τρόπο». Οι ΗΠΑ θα δώσουν στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει πριν εξερευνήσουν τις «εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί. Υπάρχει ένα «αρκετά σταθερό θέμα στο τραπέζι όσον αφορά την ικανότητά τους να ανοίξουν το Στενό, να το ανοίξουν, να ξεκινήσουν μια πολύ πραγματική, σημαντική, χρονικά περιορισμένη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό ζήτημα και, ελπίζουμε, να μπορέσουμε να το πετύχουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται απέναντι σε επιθέσεις.

«Το Ισραήλ έχει πάντοτε το δικαίωμα να προστατεύει τον εαυτό του. Aν η Χεζμπολάχ πρόκειται να εκτοξεύσει πυραύλους ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να απαντήσει σε αυτό», είπε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από την ινδική πρωτεύουσα, όπου πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη.

Πηγή: AFP