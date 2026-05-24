Ζημιές σε καλλιέργειες από δυνατή χαλαζόπτωση που έπληξε τον Τύρναβο – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (24/5) την περιοχή του Τυρνάβου.
Η χαλαζόπτωση που ξεκίνησε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ήταν μικρής διάρκειας,αλλά έντονη με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, σε ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια και αμπέλια.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντός των ημερών κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα προχωρήσει σε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές.
Δείτε βίντεο:
