Ζημιές σε καλλιέργειες από δυνατή χαλαζόπτωση που έπληξε τον Τύρναβο – Δείτε βίντεο

Χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (24/5) την περιοχή του Τυρνάβου.

Η χαλαζόπτωση που ξεκίνησε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ήταν μικρής διάρκειας,αλλά έντονη με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, σε ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια και αμπέλια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντός των ημερών κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα προχωρήσει σε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές. 

Δείτε βίντεο:

Τύρναβος Χαλάζι

