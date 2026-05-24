MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαρός απατεώνας ξάφρισε χρυσές λίρες και κοσμήματα από 56χρονο – Πώς τον έπεισε να τα βγάλει από το σπίτι

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στα δίχτυα ενός νεαρού απατεώνα έπεσε ένας 56χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, με την υπόθεση να εξιχνιάζεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 21χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 22 Μαΐου με τον 56χρονο για δήθεν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με το πρόσχημα της υπογραφής ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το σπίτι και τα κοσμήματα που διαθέτει, τον έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα 6 χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών και να τα αφήσει έξω από το σπίτι.

Στη συνέχεια ο 21χρονος πήγε στο σπίτι του 56χρονου, βούτηξε τα κοσμήματα, επιβιβάστηκε σε όχημα και τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 21χρονου.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ζελένσκι: Άδικη η πρόταση της Γερμανίας να αποκτήσει η Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους στην ΕΕ

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία: Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση κυρώσεων προβλέπει το νέο σχέδιο ειρήνης

ΔΙΕΘΝΗ 17 λεπτά πριν

Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ χαιρετίζει “την πρόοδο προς μια συμφωνία” για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Πορτογαλία: Ενώπιον ανακριτή ξανά η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της στον δρόμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αναρωτιόμουν αν τον πετύχω στον δρόμο, τι θα κάνω