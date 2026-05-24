Θεσσαλονίκη: Νεαρός απατεώνας ξάφρισε χρυσές λίρες και κοσμήματα από 56χρονο – Πώς τον έπεισε να τα βγάλει από το σπίτι

Στα δίχτυα ενός νεαρού απατεώνα έπεσε ένας 56χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, με την υπόθεση να εξιχνιάζεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 21χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 22 Μαΐου με τον 56χρονο για δήθεν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με το πρόσχημα της υπογραφής ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το σπίτι και τα κοσμήματα που διαθέτει, τον έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα 6 χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών και να τα αφήσει έξω από το σπίτι.

Στη συνέχεια ο 21χρονος πήγε στο σπίτι του 56χρονου, βούτηξε τα κοσμήματα, επιβιβάστηκε σε όχημα και τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 21χρονου.