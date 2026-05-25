MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Άρης ψάχνει σήμερα τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ για μία θέση στα ημιτελικά της Basket League – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιέχει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας (25/05), με την «μάχη» ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη στην «Sunel Arena» για την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League να ξεχωρίζει.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 1-1. Όποια προκριθεί, θα βρει απέναντί της τον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19:00 με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι υπόλοιπες αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (25/5)

17:00 Νοτς Κάουντι – Σάλφορντ Sky Bet EFL League Two Play Offs CosmoteSport 3

19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ Α1 Ανδρών Χάντμπολ MEGA News

21:30 Πάντερμπορν – Βόλφσμπουργκ Bundesliga Novasports 3

22:00 Σεντ Μίρεν – Πάτρικ Θιστλ William Hill Scottish Premiership CosmoteSport 3

ΚΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ψήφισε για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο ο Χριστοδουλίδης: “Η αποχή δεν είναι επιλογή”, δήλωσε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Στην Αλβανία αύριο ο Ν. Δένδιας – Συνάντηση με τον Ράμα και τον υπουργό Άμυνας της χώρας

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Λίβανος: 11 νεκροί από καταστροφικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στο νότιο τμήμα τη χώρας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι μια νέα ενεργειακή και πληθωριστική πίεση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ανοίγουν από σήμερα οι αιτήσεις εισαγωγής 40 νέων σπουδαστών στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Κάλας: Η Ρωσία επιδίδεται σε “απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό” στις τελευταίες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας