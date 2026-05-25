Ο Άρης ψάχνει σήμερα τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ για μία θέση στα ημιτελικά της Basket League – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιέχει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας (25/05), με την «μάχη» ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη στην «Sunel Arena» για την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League να ξεχωρίζει.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 1-1. Όποια προκριθεί, θα βρει απέναντί της τον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19:00 με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι υπόλοιπες αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (25/5)

17:00 Νοτς Κάουντι – Σάλφορντ Sky Bet EFL League Two Play Offs CosmoteSport 3

19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ Α1 Ανδρών Χάντμπολ MEGA News

21:30 Πάντερμπορν – Βόλφσμπουργκ Bundesliga Novasports 3

22:00 Σεντ Μίρεν – Πάτρικ Θιστλ William Hill Scottish Premiership CosmoteSport 3