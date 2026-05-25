Υποχώρηση 5% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 5% και πλέον στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο την προσμονή πως θα υπογραφτεί συμφωνία των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ιράν για να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προσδοκίες πως αυτό θα γίνει άμεσα.

Περί τις 02:10 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5,14%, στα 98,22 δολάρια, ενώ αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI (West Texas Intermediate) κατά 5,21%, στα 91,57 δολάρια.

