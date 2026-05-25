MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Υποχώρηση 5% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 5% και πλέον στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο την προσμονή πως θα υπογραφτεί συμφωνία των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ιράν για να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προσδοκίες πως αυτό θα γίνει άμεσα.

Περί τις 02:10 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5,14%, στα 98,22 δολάρια, ενώ αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI (West Texas Intermediate) κατά 5,21%, στα 91,57 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Πετρέλαιο Τιμές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Στην Αθήνα για τον τρίτο προημιτελικό των play off της GBL απέναντι στην ΑΕΚ ο Άρης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη, θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 38 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν συμβιβάζεται για την τιμή της χώρας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 43 λεπτά πριν

Δύο συλλήψεις Τούρκων στη Θράκη: Εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία – Εντοπίστηκαν 25 πιστόλια σε πορτ μπαγκάζ ΙΧ – Φωτο