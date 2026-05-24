Ιωάννινα: Πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες αναζητά η Τροχαία για το ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου

Ωρες αγωνίες εκτυλίσσονται από χθες το απόγευμα σχετικά με την υγεία του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου.

Ο πρώην άσος της ΑΕΚ, της Μπολόνια και άλλων ομάδων της Serie A νοσηλεύεται από χθες στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ιωαννίνων και η κατάσταση του παραμένει κρίσιμη. Υποβλήθηκε χθες σε πολύωρο χειρουργείο καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι.

Την ίδια ώρα η Τροχαία Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να συνδράμει για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost, υλικό από κάμερες δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί. Φαίνεται ότι η πλαγιομετωπική σύγκρουση έγινε μετά από αναστροφή του ΙΧ οχήματος που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός, όμως η Τροχαία αναζητά αυτόπτες μάρτυρες για περισσότερες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται επίσης πως χθες η ΠΑΕ ΑΕΚ μέσα από ενημέρωσή της, δήλωσε πως βρίσκεται στο πλευρό του άλλοτε παίκτη της αλλά και στην οικογένειά του.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Το Σάββατο 23-5-2026 και περί ώρα 12.50΄, στην οδό Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα Ι.Χ.Ε. όχημα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο βαρύς τραυματισμός του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583.