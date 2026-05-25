ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοίγουν από σήμερα οι αιτήσεις εισαγωγής 40 νέων σπουδαστών στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου οι αιτήσεις εισαγωγής 40 νέων σπουδαστών στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), για το σχολικό έτος 2026 – 2027.

Το ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης απευθύνεται σε εφήβους και νέους 15 έως 26 ετών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο Κέντρο λειτουργούν τα εξής τμήματα κατάρτισης:

Α) Τμήμα Εκπαιδεύσιμων, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, με ειδικότητες Γεωτεχνικού, Κοπτικής-Ραπτικής, Ξυλουργικού και Πληροφορικής, για συνολικά έως τριάντα δύο (32) σπουδαστές — οκτώ (8) ανά ειδικότητα.

Β) Τμήμα Ασκήσιμων, συνολικής διάρκειας πέντε (5) ετών, στο οποίο διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινωνικών δεξιοτήτων και εργαστήρια Ταπητουργίας-Υφαντικής, Ξυλοτεχνίας, Εργοτεχνίας, Κοπτικής-Ραπτικής και Γεωτεχνικού, για συνολικά έως οκτώ (8) σπουδαστές.

Μετά την αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές δύνανται να εγγραφούν σε Κέντρα Προστατευόμενης Εργασίας (ΚΕΠΕ). Η παραμονή στα ΚΕΠΕ διαρκεί τέσσερα (4) έτη, τόσο για τους εκπαιδεύσιμους όσο και για τους ασκήσιμους.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλούνται να υποβάλουν αίτηση από τη Δευτέρα 25/05/2026 έως και την Παρασκευή 19/06/2026.

Η αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί με τους ακόλουθους τρεις (3) τρόπους:

  1. Με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Γραμματεία της Σχολής, κατόπιν ραντεβού.
  2. Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, υπόψη κ. Γρηγορίου Βασιλείου και κ. Πάσχου Παρασκευής, στη διεύθυνση: ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης ΔΥΠΑ, 57006, Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης.
  3. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email της Σχολής: pvmlakkia@dypa.gov.gr

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η Αίτηση έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ https://www.dypa.gov.gr/στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις», καθώς και στο https://schools.dypa.gov.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.dypa.gov.gr/idikes-koinonikes-omades

