“Του Αμπελιού οι Χοροί και του Κρασιού οι Μελωδίες”: Μουσικοχορευτική εκδήλωση σήμερα στην Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ

Μια μοναδική μουσικοχορευτική εκδήλωση που ξεδιπλώνει το ταξίδι του αμπελιού, από τη γη που το θρέφει έως το κρασί που γεννά θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στις 20:00 στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Πρωταγωνιστής της παράστασης, ένας πραματευτής… Ένας ταξιδευτής που διασχίζει την Ελλάδα, συναντά ανθρώπους, γιορτές, τραγούδια και χορούς, αναζητώντας την ουσία του τόπου και του κρασιού. «Θα γυρίσω όλη την Ελλάδα…να βρω τους ανθρώπους της…και να μάθω το κρασί της» Πάνω από 120 χορευτές, από τα παιδικά έως τα τμήματα ενηλίκων, δίνουν ζωή σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι.

Στον ρόλο του πραματευτή: Άδωνις Κουλιούφας

Μουσική συνοδεία: η παρέα του Γιάννη Κουσουλάκη

Συμμετέχουν: Πολυφωνικό σχήμα

Παραδοσιακές χορωδίες (νεανική & μικτή) του Ωδείου MUSAΚαλλιτεχνική διεύθυνση: Δρ Γιώργος ΣοφιανίδηςΣας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί… εκεί που η παράδοση συναντά τη μουσική και τον χορό.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Γενική Είσοδος: 10€ Παιδική Είσοδος: 8€ (έως 12 ετών)

Προπώληση στους χώρους και κατά τις ώρες των μαθημάτων. Στα Γραφεία, Τσιμισκή 128 κατά τις ώρες λειτουργίας.

Με την υποστήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Υποστηρικτές εκδήλωσης: ARI FOODS | SIMATRO RESORT

Σχέδιο: Θένια ΤσαϊρίδουΔημιουργικό: Ευφροσύνη Ζαχαρίa