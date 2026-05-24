Μ. Χαρακόπουλος: Ο ποντιακός ελληνισμός διατηρεί άσβεστη τη μνήμη της Γενοκτονίας

«Όσο η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Ποντίων και των υπολοίπων Χριστιανών της Μικράς Ασίας, τόσο θα επιμένει στις επικίνδυνες αναθεωρητικές της πολιτικές. Η επιμονή στην μη αποδοχή της ιστορικής αλήθειας επιτρέπει τη συνέχιση των ψευδών διεκδικήσεων, όπως είναι το ιδεολόγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”.

Η αναγνώριση επομένως από την ‘Αγκυρα του στυγερού εγκλήματος κατά των Ποντίων, δεν συνιστά μόνον οφειλόμενη τιμή για τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, αλλά και προϋπόθεση για την οικοδόμηση πραγματικά σχέσεων εμπιστοσύνης με την γείτονα». Αυτά υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αλησμόνητες Πατρίδες, στη συνοικία Αβέρωφ της Λάρισας, για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε ακόμη στη δήλωσή του ότι «ο ελληνικός πολιτισμός έλαμψε στον χώρο των νοτίων ακτών του Ευξείνου Πόντου ήδη από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού αποικισμού της περιοχής στις αρχές της πρώτης χιλιετίας πΧ. Μέχρι και τη Γενοκτονία των Ποντίων το ελληνικό πνεύμα υπήρξε κραταιό και δυναμικό, συμβάλλοντας γόνιμα σε όλους τους τομείς της υλικής και πνευματικής ζωής του ευρύτερου χώρου της Μικράς Ασίας, του Καυκάσου και των βορείων ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό το ιδιαίτερα δημιουργικό πνεύμα οι Πόντιοι πρόσφυγες το μετέφεραν και στις νέες εστίες τους στην Ελλάδα, στην ανάπτυξη της οποίας είχαν καθοριστική συμβολή.

Αλλά και σήμερα, σε μια εποχή που ο συρμός της παγκοσμιοποίησης συρρικνώνει την τήρηση των παραδόσεων και κόβει τις ρίζες καταγωγής, ο ποντιακός ελληνισμός με πείσμα συνεχίζει να διατηρεί άσβεστη τη μνήμη της προέλευσής του και επιδιώκει να διατηρεί ζωντανά τα πατρογονικά του έθιμα».