Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης σε ένα ματς θρίλερ με την Ρεάλ Μαδρίτης

Σε ένα ματς θρίλερ”, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο μεγάλο τελικό του “Telekom Center Athens”. Οι “ερυθρόλευκοι” έκαναν τα πάντα για να επανέλθουν στην κορυφή της Ευρώπης, μετά από τέσσερα ανεπιτυχή Final Four, κατάφεραν να βρουν τα ψυχικά αποθέματα για να βρεθούν στον “Έβερεστ” ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στα πρώτα λεπτά του τελικού, η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με 4 συνεχόμενους πόντους από Χεζόνια και Λάιλς, έχοντας συνεχόμενες αλλαγές στην άμυνα της. Ο Ολυμπιακός αναζήτησε το καλάθι, μέσα από το περιφερειακό σουτ, έχοντας δυο άστοχες προσπάθειες. Στα πρώτα τρία λεπτά, η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε στο +8 με 9-1, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να πάρει το πρώτο του time out. Ο Τρέι Λάιλς ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας 10 από τους 12 πόντους της “βασίλισσας” με το σκορ να φτάνει στο στο 12-3. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε στα μέσα της περιόδου, με τον Βεζένκοφ και τον Γουόκαπ να κατεβάζουν την διαφορά στους 6 και το 15-9. Ο Καναδός φόργουορντ της Ρεάλ ήταν ο παίκτης που έδινε πνοή στο σύνολο του Σκαριόλο, καθώς με δικό του τρίποντο έκανε το 18-12, τέσσερα λεπτά πριν την λήξη του δεκαλέπτου. Η ισπανική ομάδα είχε εξαιρετικά ποσοστά στην επίθεση της με, το σκορ να κλείνει στο 26-19 και τον Ολυμπιακό να μοιάζει αρκετά μπερδεμένος από τα σχήματα του Σκαριόλο.

Με την είσοδο των δυο ομάδων για το δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αμπάλντε ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων για το 29-19. Ο Ολυμπιακός έψαξε αντίδραση, η οποία ήρθε από τους Χολ και Πίτερς, οι οποίοι μείωσαν σε 29-25 και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναζητά νέες λύσεις. Ο Γουόρντ ήταν εκεί, με έξι λεπτά να απομένουν για την λήξη του ημιχρόνου. Ο Αμερικανός φόργουορντ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων για το 31-28, με τους “ερυθρόλευκους” να φτάνουν το ματς στο καλάθι. Ο Γιούλ πέρασε στο παρκέ, βρίσκοντας σκορ, αλλά ο Εβάν Φουρνιέ ήταν στην “ζώνη του λυκόφωτος”. Ο Γάλλος σταρ μπήκε και πέτυχε 11 πόντους για το “ερυθρόλευκο” προβάδισμα και το 38-36. Οι “μερέχνες” ακολουθούσαν στο σκορ, με τον Λάιλς να είναι ασύλληπτος, έχοντας 21 πόντους από τους 42 της Ρεάλ. Το ημίχρονο έκλεισε με προβάδισμα του Ολυμπιακού για το 46-44, με τους Φουρνιέ και Λάιλς να κοντράρονται για τα πιο εντυπωσιακά καλάθια.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τρίποντο το δεύτερο μέρος, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να περνάει στο ματς τον Σακίλ ΜακΚίσικ, που ευστόχησε πίσω από τα 6,75 για το 49-44. Οι Ισπανοί απάντησαν με Χεζόνια και Αμπάλντε για το 49-49, με σερί 5-0 και τον Σέρτζιο Σκαριόλο να χτυπάει και πάλι από την περιφέρεια. Οι “ερυθρόλευκοι” απάντησαν με τον Τόμας Γουόκαπ, με σουτ τριών πόντων για το 52-49 και τον Τεξανό γκαρντ να έχει 2/2 τρίποντα. Τα αίματα άναψαν στα μέσα της τρίτης περιόδου, με τον ΜακΚίσικ και τον Καμπάτσο να έρχονται στα χέρια, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να σβήσουν την “φωτιά”. Στην επόμενη φάση ο Χεζόνια ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων για το 54-53. Το ξέσπασμα του Αντρές Φέλις ήρθε στα τελευταία τρία λεπτά του δεκαλέπτου, κάνοντας το 60-54. Με τους ΜακΚίσικ και Γουόκαπ έφεραν το σκορ και πάλι στο πόντο για το 60-59, με το ρολόι να δείχνει 2 λεπτά για την λήξη της περιόδου. Το δεκάλεπτο έκλεισε με προβάδισμα της Ρεάλ και το 65-61, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σκόραρε με την λήξη του χρόνου για να φέρει τους “ερυθρόλευκους” στο -4.

Ο Φουρνιέ με την έναρξη της 4ης περιόδου έφερε τον Ολυμπιακό και πάλι στον πόντο, φέροντας το σκορ στο 65-64. Οι “μερένχες” είχαν αρκετά κλειστό rotation, με τους “ερυθρόλευκους” να έχουν για πρώτη φορά στο παρκέ τον Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι ο σέντερ των τυπικά γηπεδούχων. Το προβάδισμα άλλαξε 9 φορές μέχρι τα μέσα της περιόδου, με το σκορ να είναι στο 71-70 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βεζένκοφ εκτέλεσε σουτ τριών πόντων για το 73-71 και στην συνέχεια ο Άλεκ Πίτερς κέρδισε δυο βολές. Ο Αμερικανός φόργουορντ ευστόχησε σε 1/2 βολές, τέσσερα λεπτά πριν την λήξη. Ο Αντρές Φελίς, σκόραρε και πήρε και το φάουλ, χάνοντας το bonus της βολής για το 74-73. Το παιχνίδι ήταν στην κόψη του ξυραφιού, με τον Χεζόνια να σκοράρει από τα 7,5 μέτρα για το 80-80, αλλά με ένα ριμπάουντ από “χρυσάφι” και τον Φουρνιέ να πασάρει σε εξαιρετικό timing στον Τζόουνς για το 82-80. Ο Γουόκαπ κέρδισε βολές για να κάνει το 84-80 και έφερε τον Ολυμπιακό αγκαλιά με το τρόπαιο. Οι Ισπανοί αναζήτησαν ένα θαύμα στα τελευταία λεπτά, έχοντας κερδίσει βολές στην πρώτη φάση με το Λάιλς και στην συνέχεια για τρεις νέες βολές με τον Καμπάτσο, φτάνοντας το σκορ στο 88-85. Το ριμπάουντ από την 3η βολή του Αργεντινού γκαρντ έφτασε στον Αμπάλντε, με τον Φελίς να αστοχεί σε σουτ τριών πόντων για την ισοφάριση. Στην συνέχεια ο Ολυμπιακός κέρδισε φάουλ, με τον Πίτερς να

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44 61-65, 92-85

