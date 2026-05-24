Θεσσαλονίκη: Το “Βάκχαι Φεστ” φέρνει παραδοσιακά τραγούδια από κάθε γωνιά τη Ελλάδας σε ένα μεγάλο μουσικό αντάμωμα

Ένα μεγάλο γλέντι- αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική- ετοιμάζεται να υποδεχθεί η Θεσσαλονίκη το πρώτο Σάββατο του Ιουνίου. Το «Βάκχαι Φεστ» έρχεται για να αποτελέσει σημείο συνάντησης όλων των παραδοσιακών μουσικών διαδρομών.

Το μουσικό αυτό αντάμωμα θα γεμίσει τη σκηνή της Μονής Λαζαριστών με ρυθμούς, ιστορίες και μελωδίες που κουβαλούν μνήμη, ταυτότητα και γιορτή. Το χθες συναντά το σήμερα. «Θέλαμε να κάνουμε μία συναυλία που να είναι… να είναι καθαρά παραδοσιακή, ώστε να μπορεί ο κόσμος να έρθει λίγο πιο κοντά στην παράδοση με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από τον συνηθισμένο», αναφέρει μιλώντας στο thestival.gr ο διοργανωτής του φεστιβάλ, Βασίλης Παπαδόπουλος.

Το «Βάκχαι Φεστ» έρχεται να αναδείξει τη διαχρονική δύναμη της ελληνικής μουσικής παράδοσης μέσα από μια σύγχρονη, βιωματική εμπειρία. Με μουσικές από τον Πόντο και την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο, τη Μακεδονία αλλά και τη νησιωτική Ελλάδα, υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό μια αξέχαστη βραδιά που θα είναι αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική.

«Μία οικονομική πρόταση, αφιερωμένη στην παράδοση»

«Θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και να ξεφύγουμε λίγο από τους ετήσιους χορούς. Οπότε θέλαμε να συνδυάσουμε μία διασκέδαση που να είναι και οικονομική, αλλά να μπορεί να πλαισιωθεί και από τον κόσμο», περιγράφει ο κ. Παπαδόπουλος μιλώντας για το τι ήταν αυτό που ενέπνευσε τον ίδιο και τους συνεργάτες του και γεννήθηκε το «Βάκχαι Φεστ».

Όπως εξηγεί, η συναυλία απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή μουσικών ακουσμάτων. «Σκοπός της συναυλίας είναι το κοινό να έρθει κοντά στην παράδοση και να διασκεδάσει», αναφέρει και σημειώνει πως σε αντίθεση με άλλες εκδηλώσεις που απλά προσθέτουν το παραδοσιακό στοιχείο, το «Βάκχαι Φεστ» αποτελεί μια πρόταση απολύτως αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η εκδήλωση φέρνει επί σκηνής τα μεγαλύτερα ονόματα στην παραδοσιακή μουσική από κάθε περιοχή της Ελλάδας.

«Η παράδοση είναι η ταυτότητά μας»

Ο Αλέξης Παρχαρίδης, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης ποντιακής μουσικής, θα φέρει την παράδοση του Πόντου στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών. «Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μία ροπή, ειδικά της νεολαίας, προς την παραδοσιακή μουσική σε όλη της την ευρύτερη έννοια. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να αναδείξει το φεστιβάλ αυτό, ενισχύοντας έτσι τη συνείδηση και την ταυτότητα των παιδιών που ακολουθούν την παραδοσιακή μουσική. Γιατί αυτή είναι η ταυτότητά μας, αυτή είναι η μουσική της πατρίδας μας», λέει στο thestival.gr ο κ. Παρχαρίδης.

Ο κ. Παρχαρίδης στέκεται επίσης στη σημασία να διατηρηθεί ζωντανή η παράδοση στη σημερινή εποχή, υπογραμμίζοντας πως το «Βάκχαι Φεστ» συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. «Η παράδοση είναι η ταυτότητά μας πάνω από όλα. Δηλαδή, ειδικά στις μέρες που ζούμε, όπου όλοι οι αξιακοί κανόνες καταρρέουν, νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από τέτοιες εκδηλώσεις για να ενισχύσουμε λίγο την εθνική μας ταυτότητα», σημειώνει.

Το «Βάκχαι Φεστ» πέρα από την έμφαση στην παράδοση θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Όπως αναφέρει ο διοργανωτής του, κ. Παπαδόπουλος, έχουν τυπωθεί μπλουζάκια που θα πωλούνται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και τα έσοδα θα διατεθούν στον σύλλογο Συζωή. «Η εταιρεία μας λέγεται και «Τέχνη και Πολιτισμός», θέλαμε να προάγουμε. και τα δύο. Την τέχνη την προάγουμε… την προάγουμε με τους καλλιτέχνες, και τον πολιτισμό τον παράγουμε με μία φιλανθρωπική κίνηση», δηλώνει.

Το «Βάκχαι Φεστ» έρχεται στη Μονή Λαζαριστών το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Στην παρουσίαση θα βρίσκονται η δημοσιογράφος, Κλέλια Κλουντζού και η TikToker Δήμητρα Καβαλάρη (Frau Dimitra). Στόχος για τους διοργανωτές είναι η εκδήλωση αυτή να γίνει θεσμός για τη Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 18:00

Ώρα έναρξης: 18:30

Συμμετέχουν

Πόντος: Αλέξης Παρχαρίδης

Κρήτη: Μανώλης Κονταρός

Ήπειρος: Πέτρος Χαλκιάς με τα Αδέλφια Κόντη

Νησιά: Ξέφραγο Αμπέλι

Μακεδονία: Broza Banda

Προπώληση εισιτηρίων