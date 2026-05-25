Τι είχε πει η Γωγώ Μαστροκώστα για τη μάχη της με τον καρκίνο – “Το έμαθα δύο μέρες μετά τη γέννηση της κόρης μου”

Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η κόρη της λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ», έγραψε η κόρη της στην ανάρτησή της.

Το 2020, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή Dot και αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να επιβεβαιωθεί μέσα από τα βλέμματα των άλλων. «Δεν είχα ποτέ αυτοπεποίθηση, δεν απόλαυσα την προσοχή των άλλων», είπε, ενώ αναφερόμενη στη 12χρονη τότε κόρη της Βικτώρια είπε ότι τη συμβουλεύει «να αγαπάει τον εαυτό της και να πετά ό,τι δεν της κάνει καλό».

Αναφερόμενη στις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος είπε: «Έμαθα για την ασθένειά μου δύο μέρες μετά τη γέννηση της κόρης μου (…) Είμαι καλά, νιώθω καλά και έχω προσπεράσει τα δύσκολα», κατέληξε.

Μιλώντας έναν χρόνο αργότερα στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Γωγώ Μαστροκώστα είχε αναφερθεί στον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Μιλώντας για την απώλειά της, η Γωγώ Μαστροκώστα που έχει και εκείνη δώσει μάχη με τον καρκίνο του μαστού είπε: «Η Φώφη Γεννηματά, για μένα, πάνω από όλα είναι μία μάνα που αφήνει πίσω τρία παιδιά. Αυτό μετράει για μένα και αυτό είναι το πιο σημαντικό και πιστεύω ότι κάθε μάνα το πρώτο που σκέφτεται είναι αυτό: «Τα παιδιά μου». Το λέω τώρα και ανατριχιάζω, γιατί κι εγώ σοκαρίστηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Ήταν μια γυναίκα που το είχε παλέψει, αλλά καμιά φορά είναι και θέμα τύχης. Σε όσους μου λένε ότι ήμουν μαχήτρια, λέω ήμουν τυχερή».

«Δεν είναι δυνατόν να μην λιγοψυχήσεις, ούτε μία στο εκατομμύριο. Εμείς που έχουμε βιώσει αυτές τις καταστάσεις παθαίνουμε ακόμα χειρότερο σοκ όταν κάποιος “φεύγει”, γιατί λες δεν έχει τελειώσει ποτέ. Σίγουρα ήταν μία από τις περιπτώσεις τις πολύ σπάνιες, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις πιο ήπιες. Να μην τρομοκρατηθούν οι γυναίκες».

Σε άλλη συνέντευξή της στην Ελεονώρα Μελέτη είχε μιλήσει επίσης για το πρόβλημα υγείας της, αλλά και για τη σχέση της με τον Τραϊανό Δέλλα. «Όταν γνώρισα τον άντρα μου, ήταν σε μία πολύ περίεργη φάση, μετά από έναν χωρισμό… Έναν χρόνο μετά, είπαμε ότι έχουμε σχέση. Κατ’ εμένα είχαμε σχέση από το πρώτο λεπτό. Κατά τον Τραϊανό, είχαμε σχέση μετά από έναν χρόνο.

Το πρώτο διάστημα ήμουν στο… χαρέμι. Για τον δικό μου χαρακτήρα, ήταν κάτι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έμενα στο σπίτι του επί μήνες, και δεν είχα κλειδιά», είχε πει χαρακτηριστικά σε συνέντευξη της.