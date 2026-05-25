Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό σήμερα περιοχές του Λαγκαδά
Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στην πόλη του Λαγκαδά, λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.
Οι οδοί που θα επηρεαστούν είναι:
- Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο νότιο τμήμα
- Κ. Ασίκη
- Καλλιπόλεως
- Τσακμάνη
- Παπαγεωργίου
- Τζελίλη
- καθώς και όλες οι κάθετες οδοί των παραπάνω
Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Λαγκαδά θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου και η υδροδότηση να επανέλθει ομαλά.
Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές:
- Φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει νερό για τις βασικές σας ανάγκες.
- Μετά την επαναφορά της υδροδότησης, ενδέχεται να παρουσιαστεί προσωρινά θολότητα ή αέρας στο δίκτυο. Συνιστάται να αφήσετε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά.
- Σε ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα σε υψηλότερες περιοχές, η πίεση του νερού μπορεί να επανέλθει σταδιακά.
