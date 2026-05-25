Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό σήμερα περιοχές του Λαγκαδά

Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στην πόλη του Λαγκαδά, λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

Οι οδοί που θα επηρεαστούν είναι:

Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο νότιο τμήμα

Κ. Ασίκη

Καλλιπόλεως

Τσακμάνη

Παπαγεωργίου

Τζελίλη

καθώς και όλες οι κάθετες οδοί των παραπάνω

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Λαγκαδά θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου και η υδροδότηση να επανέλθει ομαλά.

