Κώστας Μπακογιάννης για Σία Κοσιώνη: Δεν είμαι ο ατζέντης της, ο ρόλος μου είναι να μαλακώνω την ψυχή της

Ο Κώστας Μπακογιάννης παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Face2Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην σύζυγό του, Σία Κοσιώνη. Με αφορμή το επαγγελματικό της διαζύγιο από τον ΣΚΑΪ, είπε ότι δεν αισθάνθηκε ότι αδικήθηκε. Ο δικός του ο ρόλος, όπως ανέφερε, είναι να την στηρίζει και κάθε πρωί να αισθάνεται «γεμάτη και σίγουρη».

Μετά το τελευταίο δελτίο που εκφώνησε στον ΣΚΑΪ, ο Κώστας Μπακογιάννης περίμενε την Σία Κοσιώνη με λουλούδια, έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου. Όπως είπε, θα σταθεί δίπλα της, σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και στο εξής.

«Τη Σία την αγαπάω πάρα πολύ, τη λατρεύω, και είμαι πολύ περήφανος για εκείνη. Είμαι ο σύζυγός της, ο άντρας της, ο σύντροφός της. Δεν είμαι ο ατζέντης της. Ο δικός μου ρόλος είναι να μαλακώνω την ψυχή της, να τη στηρίζω, να νιώθει δυνατή, όταν ανοίγει την πόρτα το πρωί και βγαίνει έξω να νιώθει γεμάτη και σίγουρη, και από εκεί και πέρα θα κάνει τις επιλογές της και θα πάρει της αποφάσεις της» είπε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι θα στηρίξει αυτό που θα επιλέξει να κάνει: «Εγώ ό,τι και να κάνει θα το στηρίξω φανατικά, όπως κάθε άντρας που σέβεται τον εαυτό του. Δε νομίζω ότι αδικήθηκε. Αυτό που αισθάνθηκα, ήταν ένα πολύ συγκινητικό κύμα αγάπης που σηκώθηκε και την κάλυψε. Τελικά αυτό είναι και το πιο σημαντικό, πώς κάνεις τους ανθρώπους να νιώθουν. Η Σία αυτό το έχει πετύχει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Στο ίδιο μήκος κύματος είχαν κινηθεί οι δηλώσεις του Κώστα Μπακογιάννη και ένα 24ωρο νωρίτερα. Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega, είχε αναφέρει ότι θαυμάζει το πόσο σοβαρά παίρνει η Σία Κοσιώνη τη δουλειά της.